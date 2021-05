¿Qué hacer frente a una crisis asmática?

Es la situación más peligrosa que puede pasar un asmático. Puede suceder incluso si el asma está controlado, por lo que es importante no exponerse a sustancias alérgenas y estar atentos a sus síntomas.

El asma es una afección en la que las vías respiratorias comienzan a cerrarse producto de su hinchazón y producen mayor mucosidad, por lo que al aire le cuesta pasar desde la nariz o la boca hacia los pulmones, provocando un sonido al exhalar (sibilancia) y tos.

Se producen por infecciones en las vías respiratorias o agentes alérgenos, siendo sus principales desencadenantes, por la caspa y pelaje de animales, ácaros del polvo, ciertos medicamentos, cambios de clima, químicos en el aire o alimentos, ejercicio, Moho, estrés, tabaco, polen.

El Dr. Harrison Franco, especialista de Help, expresó que durante una crisis asmática los pacientes presentan: dificultad para respirar, tos con o sin flema, retracción o tiraje de la piel entre costillas, paro respiratorio transitorio.

De control: Ayudan a prevenir los ataques. Estos son antihistamínicos antileucotrienos, corticoides orales o inhalados.

De rescate: Son los de alivio rápido. Se administran a través de inhaladores, por lo que es más fácil que el medicamento llegue directamente a los bronquios. Se deben suministrar cuando la persona esté tosiendo, jadeando, teniendo problemas para respirar o sufriendo un ataque asmático. También son administrados antes de comenzar a hacer ejercicio, ya que así se previenen los síntomas causados por la actividad.

Para prevenirlo, el especialista recomienda que los pacientes “continúen con la medicación que les indicó su doctor de cabecera y eviten los desencadenantes del asma mencionados anteriormente”.

El 4 de mayo es el Día Mundial del Asma, por lo que es muy importante tomar conciencia sobre esta enfermedad. A pesar de que es crónica, los asmáticos sí pueden llevar una vida normal si mantienen las indicaciones médicas y evitan exponerse a situaciones de riesgo.

Si alguien de tu familia sufre de una crisis asmática y el medicamento de rescate no está haciendo efecto, no dudes en llamar a la Central Médica de Help al 800 800 911, donde podrás solicitar el servicio de Rescate Médico directamente a tu hogar.