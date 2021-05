Lanzan ruta formativa para la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de formación para el mercado laboral

El pasado martes 25 de mayo, a través de una ceremonia virtual, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el proyecto Pacto de Productividad Chile dieron a conocer una alianza estratégica entre ambas instituciones que permitirá proporcionar nuevos conocimientos y contenidos técnicos a quienes realicen labores de capacitación para personas con discapacidad.

De acuerdo con las cifras del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, del año 2015, el 20% de la población adulta en Chile tiene algún tipo de discapacidad. Frente a esto, la formación y la inclusión laboral se convierte en un desafío que se debe abordar de manera conjunta por las diferentes entidades relacionadas.

Es así como, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el Proyecto Pacto de Productividad Chile -iniciativa de cooperación internacional promovida y financiada por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- construyeron la nueva Ruta Formativa “Inclusión de personas con discapacidad en los procesos de formación para el trabajo”, que tiene como propósito acercar a los participantes las temáticas de discapacidad e inclusión, con el fin de contribuir a que los facilitadores y relatores de los cursos de capacitación cuenten con las herramientas básicas para interactuar con las personas con discapacidad y entregar contenidos técnicos con las condiciones de accesibilidad, de acuerdo con sus necesidades particulares.

Esta ruta se podrá revisar en la plataforma Chile Facilitadores (chilefacilitadores.cl) y constará de seis cursos o módulos de contenidos, que fueron elaborados siguiendo la lógica propuesta por los cursos e-learning disponibles en la plataforma. Además, su metodología formativa está orientada a dejar capacidad instalada en los facilitadores/relatores que participen de este proceso.

En la actividad estuvieron presentes el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; el subdirector del Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre; la gerenta de Pacto de Productividad Chile, Ingrid Rojas, y la gerente general de Inspira Capacitación, Francisca Gálvez.

Al respecto, el subsecretario Fernando Arab, quien se refirió a los tres años de entrada en vigencia de la Ley 21.015 que obliga a todas las empresas que tengan 100 o más trabajadores a tener el 1% de colaboradores con discapacidad, precisó: “Para que esta ley sea una realidad y no se quede solo en el papel, debemos entender que cumplir con la Ley de Inclusión no es caridad, no es pagar un impuesto, no es solo cumplir una cuota. Es mucho más que eso, es otorgar igualdad de derechos y oportunidades a personas que tienen los mismos sueños, anhelos y frustraciones que cualquiera de nosotros. Con ese punto de partida vamos a avanzar de verdad en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad”.

Por su parte, Ingrid Rojas, de Pacto de Productividad Chile, señaló: “Lo que queremos es implementar un modelo para la inclusión laboral en Chile que sea colaborativo, participativo, con todos los actores que forman parte del ecosistema de inclusión laboral, a través de un proceso de transferencia técnica y metodológica que contribuya a que todos podamos contar con mejores herramientas para hacer inclusión laboral”. Además, agregó: “Es en esta línea que estamos trabajando con Sence, socio estratégico de Pacto, para disponibilizar de herramientas para los relatores/facilitadores que fortalezcan su rol al transferir cursos para personas con discapacidad”.

Cabe destacar que Chilefacilitadores.cl es una plataforma de recursos y herramientas lanzada por Sence en agosto de 2020, como una comunidad virtual para la formación y colaboración de personas facilitadoras, Organismos Técnicos de Capacitación (OTECs) y otros agentes vinculados a estos procesos. Actualmente, pertenecen a ella más de 7.400 usuarios y 274 OTECs.