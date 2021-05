Ministro Paris tras más de 8 mil casos Covid-19: “No es culpa del Gobierno que el virus esté circulando”

Este jueves, el Ministerio de Salud reportó más de ocho mil casos nuevos de Covid-10 en la última jornada. Esta proyección la habrían advertido algunos expertos, por lo que se le preguntó al ministro Enrique Paris, qué responsabilidad le caben a las autoridades.

“Nosotros siempre vamos a asumir las responsabilidades que vamos asumir, y obviamente que si llegamos a los ocho mil habrán tenido buenos argumentos para hacer ese cálculo, y me alegro por aquello“, contestó.

Frente a los contagios, a continuación señaló: “No es culpa de las autoridades que el virus circule, que haya aparecido un virus en el mundo. No es culpa del Gobierno que el virus esté circulando. ¿O usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que circula por que el gobierno quiere que aumenten los casos? Eso no es así, es un fenómeno médico, un cuadro epidemiológico, una pandemia mundial”.

Para defender el pase de movilidad frente a las críticas de su implementación este momento, el ministro señaló que ya hay más de 10 millones de personas vacunadas con la primera dosis y 7 millones con la segunda.

En este contexto, dijo: “¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga? ¿O ustedes están en contra de la libertad, están a favor de que la gente siga encerradas en sus casas y que los abuelitos o adultos mayores no puedan salir a caminar y que los niños no puedan salir a jugar, o que los deportistas no puedan salir a trotar?”.

“¿Eso es lo que quieren? Eso no es el país que nosotros queremos, Nosotros queremos un país en que la libertad esté unida a la responsabilidad, y jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias“, agregó.

Finalmente, frente a la proyección de más de 8 mil casos, volvió a la idea. “Si ellos lograron calcular que llegábamos a8 mil y llegamos a ocho mil, les reconozco ese punto”.

Y sumó que “entre paréntesis, yo lo vengo anunciado hace varios días atrás, yo solo pregunté en que se basaban para hacer el cálculo”.