Ministerios de Agricultura y Salud Inician proceso de vacunación móvil en empresas agrícolas

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dieron inicio al proceso de vacunación móvil en las empresas donde existen trabajadores agrícolas que no han podido acudir a los centros de vacunación de sus comunas.

El Ministerio de Agricultura estará a cargo de este proceso en predios agrícolas y en empresas agroindustriales, a través de los seremis ministeriales de cada región en coordinación con los seremis de Salud. En ese sentido, la ministra Undurraga destacó el trabajo mancomunado junto al Ministerio de Salud para coordinar la logística y así poder vacunar a los trabajadores agrícolas que cumplan los requisitos de vacunación.

“Agradecer a la subsecretaria de Salud por venir a estos puntos de vacunación que llegan no solamente a las grandes ciudades, en los puntos concentrados, sino que se abren a todos los rincones del país. Esto ha sido una política que ha venido desde el primer minuto a las 345 comunas de Chile. 263 son rurales y ese mundo rural que muchas veces va detrás del mundo urbano en esta oportunidad tuvo la vacuna desde el primer momento”, explicó la Ministra de Agricultura.

Por su parte, la subsecretaria Daza explicó que “estamos fortaleciendo la estrategia de vacunación con estos móviles y estas próximas semanas vamos a salir a vacunar a aquellos trabajadores que no han podido acercarse a los lugares de vacunación. Vamos a ir a los predios agrícolas, a los packings, a las constructoras y a otros lugares de trabajo para poder acercar la vacunación a las personas. Hoy estamos en el packing Las Mercedes y hemos venido a vacunar a todas las personas que están dentro del rango etario y que no han podido vacunarse, a los rezagados, a los enfermos crónicos y también a aquellas personas que no han podido colocarse la segunda dosis”.

“También el fin de semana en la Región Metropolitana vamos a tener distintos centros vacunatorios para aquellas personas que no han podido vacunarse durante la semana se vacunen. En el velódromo vamos a tener 18 centros de vacunación, también distintos municipios, 38 van a abrir sus vacunatorios para aquellas personas que no han podido colocarse la primera o segunda dosis”, agregó Daza.

Finalmente y, tras monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por la empresa para evitar contagios por Covid-19 en sus trabajadores y trabajadoras, la titular de Agricultura hizo un llamado a “los empresarios para que puedan ser puntos de vacunación para poder llegar a todos aquellos mayores de 26 años que requieren este proceso, así que como Ministerio de Agricultura quedamos disponibles para acompañar al Ministerio de Salud, agradecer la gran campaña de vacunación y también pedirles a cada uno de ustedes que se cuiden porque esto depende por una parte de las políticas públicas y, por otra parte, de forma muy importante del autocuidado”.