Ministro Figueroa no descarta la idea de suspender la subvención escolar para “obligar” a la reapertura de colegios

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, no descartó la idea de suspender la subvención escolar a los alcaldes y alcaldesas de las comunas que no se encuentren en cuarentena, pero que de igual manera decidan no abrir los establecimientos educacionales.

A pesar de que el secretario de Estado afirmó que la fecha del retorno a clases aún está analizándose -en el marco de la pandemia de Covid-19 que se registra en el país- sostuvo que no descarta la idea de suspender esta subvención.

“Cualquier trascendido de prensa sobre las fechas, no tiene hoy día ningún sustento porque como lo he dicho en reiteradas oportunidades, es una situación que estamos analizando día a día“, indicó.

No obstante, no desechó la idea de aplicar eventuales sanciones a los sostenedores que “no cumplan con la obligación de reabrir”.

“La subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este periodo de pandemia, y analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante la educación”

En este sentido, al ser consultado por una eventual suspensión de la subvención para “obligar” a los jefes comunales a reabrir los colegios, el ministro Figueroa sostuvo que “es un tema que analizaremos en su oportunidad”.

“Para que los padres puedan tomar esa decisión se requiere un requisito indispensable que es que el establecimiento debe estar disponible para ellos. No podemos entregarles a los apoderados la posibilidad de elegir y al mismo tiempo mantener cerradas las puertas de sus escuelas en aquellas comunas que no están en cuarentena“, declaró.

Finalmente señaló que “es muy importante que todos los sostenedores estén preparados para que una vez que su comuna deje la cuarentena, los colegios puedan estar disponibles”.

Respuesta del Colegio de Profesores

Tras las declaraciones del titular de Educación, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, indicó que “hoy día el ministro vuelve a plantear que en julio todos los estudiantes vuelvan a las clases presenciales”.

“El ministro desde el año pasado que viene decretando este retorno a clases presenciales, pero sabemos muy bien que la comunidad educativa, y particularmente las madres, padres y apoderados, no le creen al ministro y no le van a hacer caso en esta intención de volver a la presencialidad. Porque no están las condiciones”, cerró.