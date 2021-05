Ricardo Mewes liderará por los próximos dos años la Cámara Nacional de Comercio

Haciendo un llamado a la unidad y a trabajar en conjunto, asumió el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien agregó que “tenemos que ser incluyentes y convocar a todos a trabajar en conjunto, viene un trabajo duro y complejo y se necesita de cada uno de ustedes”.

“Es un hito tener una vicepresidenta, el llamado es a que los gremios nos preocupemos de incorporar a las mujeres. Es relevante el paso que estamos dando hoy”, añadió. Además, agradeció a Tomas Sahli, “hombre joven dedicado al turismo y que nos aportará con su mirada en las finanzas de la CNC”.

En la oportunidad, se eligieron además a 12 consejeros de libre elección y 4 de socios empresa, 5 directores de libre elección y uno de la zona norte y otro de la sur.

Como director zona norte fue elegido, Daniel Llorente, presidente de Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama-CORPROA; por la zona sur, Carlos Stange, ex vicepresidente del gremio y como directores fueron elegidos Carlos Dumay, presidente de Cavem; Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán; Cynthia Perisic, presidenta de ALOG; Walter Aránguiz, consejero libre elección de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y Kenneth Werner, representante de la Cámara Aduanera.

Durante su discurso, el presidente saliente, Carlos Stange, destacó la necesidad del sector de volver a trabajar y superar el contexto sanitario y sus restricciones agregando que “insistiremos hasta la saciedad en que es imperativo terminar con el comercio ilegal que inunda las calles de todas nuestras ciudades y abunda en las redes sociales. Asimismo, continuaremos exigiendo mayor seguridad, sobre todo ahora que constatamos que uno de cada dos comercios es víctima de delitos cada vez más violentos”. Stange agregó que el combate al comercio ilícito y la seguridad han sido el pilar fundamental del trabajo de este gremio. “Sabemos que los desafíos que tendremos como país serán enormes. Para reactivar nuestra economía volvemos a afirmar que el comercio es el motor de la productividad nacional y principal empleador y esperamos que las autoridades estén a la altura del desafío, porque nosotros, los privados, lo estamos y lo estaremos siempre. Sólo necesitamos que nos dejen volver a trabajar para generar bienestar y dar empleo”, afirmó.

Durante su cuenta de los cuatro años de su gestión, el ex presidente del gremio, Manuel Melero, afirmó creer firmemente en el rol protagónico que deberá ejercer la CNC liderando la recuperación. “Para muchas empresas, la pandemia significó una oportunidad que supieron aprovechar muy bien. Pero es una historia muy diferente la de aquellos que no fueron capaces de adaptarse a la velocidad requerida o no tuvieron la capacidad financiera suficiente para resistir. Es aquí donde nuestra Cámara debe actuar con decisión”. Y agregó que “tengo plena confianza en que a futuro nuestra CNC seguirá siendo un factor relevante de cara a la construcción de un mejor sistema empresarial”. Junto con ello, el dirigente gremial realizó un llamado a continuar trabajando en liderazgos más representativos, inclusivos y dialogantes.

Durante la Asamblea se lanzó la campaña “Comercio Impulsa”, la que busca incentivar el crecimiento, el empleo y el cambio hacia una nueva forma de hacer negocios por parte del sector, el que a raíz de la pandemia ha estado expuesto a innumerables cambios y que ha debido transformarse rápidamente para asegurar su sobrevivencia.