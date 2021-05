Enfermero UPLA de primera línea: “El pase de movilidad es un descriterio”

Una crítica abierta a las medidas de desconfinamiento que ha aplicado el gobierno para enfrentar la pandemia en nuestro país formuló Jaime Álvarez Álvarez, uno de los profesionales que trabaja en la primera línea de la atención a los pacientes COVID-19.

Las declaraciones las formuló a propósito de la implementación del denominado Pase de Movilidad, el cual permite a personas vacunadas tener mayores libertades de desplazamiento en comunas que estén en Cuarentena y Preparación, en el marco del Plan Paso a Paso.

Álvarez, enfermero y coordinador de campos clínicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), calificó como un “descriterio” este nuevo anuncio, puesto que el sistema de salud sigue funcionando al límite, con cifras de contagio que siguen aumentando.

“Entiendo que el Pase de Movilidad es un descriterio, al igual como sucedió con el permiso de vacaciones. Si bien es cierto entiendo la presión que se ejerce con el tema político… no obstante aquello, el descontrol que ejerce en la población por esta noticia que resulta ser esperanzadora para las personas, pero se están bajando todas las medidas de autocuidado y esto va a hacer obviamente subir las cifras epidemiológicas de la que nosotros ya conocemos y eso no es ningún misterio. Ya se está hablando de la tercera ola y falta educación a la población por parte del Ministerio de Salud”, dijo el profesional, quien agregó que se pierde la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se aplican.

El funcionario, quien también se desempeña en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Placeres, habló desde su experiencia como profesional de la salud, lo que implica lidiar permanentemente con pacientes COVID-19. Comentó que el proceso de vacunación da una falsa sensación de seguridad en las personas inoculadas, quienes dejan de adherirse a las medidas de autocuidado. Por ello, a su juicio, cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que es muy grave, porque el sistema de salud no tiene capacidad para soportar.

“Yo veo acá en el SAPU que las personas no tienen conciencia del riesgo que implica esta pandemia, porque no están informados o porque no han recibido educación de las autoridades sanitarias respecto de lo que realmente significa vivir una pandemia. Las vacunas solamente ayudan a evitar las complejidades. La gente cree vacunas es igual a inmunidad y eso no es así. Estamos frente a un enemigo que es desconocido y eso tenemos que informarlo. En otras palabras, la gente debe entender que seguimos en riesgo y que la conducta que debemos mantener siempre es de prevención”, concluyó el profesional.