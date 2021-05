Sede de Renovación Nacional también fue atacada: Anuncian querella y llaman a condenar la violencia

Tras el ataque que sufrió esta mañana la sede central de Renovación Nacional, en la comuna de Providencia, el secretario general de la colectividad, José Miguel Arellano, salió a condenar los hechos, anunciar una querella contra los responsables y llamar a todos los sectores políticos a que se sumen a manifestarse contra los violentos.

Arellano detalló que “esta mañana, un grupo de violentos llegó hasta la sede de nuestro partido para atacarla con piedras y fuegos de artificio que perfectamente pudieron provocar un daño mayor, y realizar rayados con consignas amenazantes.

El secretario general de RN señaló que es necesario que los responsables “tengan claro que no vamos a pasar por alto este intento de amedrentarnos. Que nos vamos a querellar y que vamos a llevar todos los antecedentes -videos incluidos- a la justicia, para que este tipo de hechos, que son de lo más bajo en una democracia, no queden impunes.

Además, Arellano apuntó que “hoy, cuando Chile está definiendo cuestiones fundamentales para su futuro, como el proceso constituyente o una próxima elección de sus representantes al Congreso y el próximo presidente de la republica, no es tolerable esta escalada de amenazas y violencia política”. Por eso, añadió que ”llamamos a todos los sectores políticos a sumarse a esta condena a la violencia y no someterse al silencio cómplice de los que la toleran. Chile es de todos, no de unos pocos”.

Por su parte, a través de Twitter, la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, se sumó a la condena por el ataque a la sede del partido. “Atacar la sede de un partido político es atacar la institucionalidad y la democracia. Rechazamos el vandalismo que hoy sufrió la sede de @RNchile Estos actos sólo bloquean el diálogo y debate sobre cualquier demanda. Ejerceremos acciones judiciales, no lo vamos a dejar pasar”, afirmó la parlamentaria.

El senador Francisco Chahuán también se expresó en la red social: “En democracia las ideas se confrontan con ideas, y en RN tenemos muchas para un mejor país. Quienes atacaron nuestra sede hoy, no creen en la democracia y buscan amedrentarnos. No nos doblegarán ni nos intimidarán”.