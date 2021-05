63% de los hospitalizados en UCI no se ha vacunado contra el COVID-19

El 63% de los hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos no se ha vacunado contra el COVID-19, eso tiene que corregirse”, indicó el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el balance de la pandemia de COVID-19 en el país, quién agregó que “si nos ponemos más finos, el 86% de los hospitalizados en UCI no ha completado su esquema de vacunación, esto debe hacernos reflexionar de que los no vacunados tienen mucho más riesgo de enfermar”.

Respecto a la situación nacional de la pandemia, el jefe de la cartera señaló que “la variación de nuevos casos sigue al alza y hoy tenemos un aumento del 13,8% de los casos en los últimos días”.

Al respecto, el secretario de Estado se mostró preocupado por el aumento importante de casos que está ocurriendo en las regiones de Los Ríos, Valparaíso y Los Lagos. De igual forma, la autoridad destacó a la región de Magallanes, la cual ha disminuido en un 27,9% y 30% los contagios de COVID-19 en los últimos siete y catorce días, respectivamente.

“Así como muchas hemos llamado la atención, en este minuto compete felicitar a la región de Magallanes, sus habitantes, el personal de salud y a su intendenta Jennifer Rojas, quien siempre está preocupada por este tema”, señaló el jefe de la cartera.

Este lunes 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, la máxima autoridad sanitaria afirmó que “el ministerio de Salud se asocia a esta celebración y queremos recordar la importancia de evitar el tabaquismo”.