Ministro de Salud: “Llamar a no vacunarse es llamar a la muerte”

El ministro de Salud, Enrique Paris, lamentó el mensaje a no vacunarse que algunos comunicadores e influencers han hecho a través de redes sociales.

“Desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en las UCI son pacientes que no tienen la vacuna“, dijo.

“Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse; llamar a no vacunarse es a hospitalizarse; llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI; y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte“, agregó.

En ese sentido, apuntó que “esos influencer negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales, sin embargo hay que recordar que la vacunación es voluntaria, libre, segura, efectiva”.

Eso sí, Paris hizo hincapié a que “así como hay influencers negativos, hay influencers positivos. Y hay otros influencers positivos que nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, famosa en el pasado por susprogramas, quiero nombra a Gloria Stanley, gran periodista, María Inés Sáez, también gran periodista, y me permito nombrar a una prima…“.

Al momento de nombrar a su familiar, Paris se emocionó.