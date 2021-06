Presidente Piñera destaca la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y asegura que “vamos a incorporar a los adolescentes a la población objetivo”

En su última Cuenta Pública desde el Congreso Nacional, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer cómo ha sido la gestión de su Gobierno frente a la pandemia de Covid-19 que azota al país.

“Producto de la pandemia del coronavirus, nuestra reacción fue decidida y oportuna. Adoptamos tempranamente, con el mejor conocimiento existente en cada momento, y siguiendo las recomendaciones de los expertos nacionales y extranjeros, la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que primero debieron enfrentar la pandemia, las medidas necesarias para combatir este virus”, sostuvo.

Entre estas medidas, el Mandatario destacó “la integración y fortalecimiento de los sistemas público y privado de salud, la temprana compra de ventiladores mecánicos, el fortalecimiento sustancial de las Unidades de Cuidados Intensivos, el establecimiento de la Alerta Sanitaria, la protección de nuestras fronteras, la compra de equipos de protección para el personal de la salud y la población en general”.

“También pusimos en marcha el Plan Paso a Paso para ampliar o restringir, de acuerdo a las necesidades sanitarias, las libertades y movilidad de nuestros ciudadanos. Además, implementamos un Sistema de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, para controlar la difusión del virus y una Red de Residencias Sanitarias, para aislar a las personas contagiadas”, informó el Jefe de Estado.

Otra medida adoptada fue la “negociación y compra temprana de las vacunas necesarias para proteger la salud y vida de todos nuestros compatriotas y ciudadanos. El proceso de negociación y adquisición de vacunas fue una tarea llena de dificultades. Al comienzo debimos negociar y asegurar la compra de proyectos de vacunas, cuyas pruebas clínicas aún no se habían completado y no contaban aún con la autorización de los organismos sanitarios especializados”, afirmó.

Finalmente, el Presidente aseguró que “concentramos nuestros esfuerzos de adquisición en 4 vacunas que nos parecieron las más promisorias: Pfizer-Biontech, Sinovac, Astrazeneca-Oxford y Cansino, todas ellas ya aprobadas por el Instituto de Salud Pública. Todas estas decisiones de compra significaron riesgos, pero lo más importante, están salvando vidas”.

“Afortunadamente, estos 4 proyectos de vacuna llegaron a buen puerto, lo que nos aseguró la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas. Esto nos ha permitido, a través de un proceso voluntario y gratuito de vacunación masiva, otorgar la posibilidad de vacunarse y proteger así la salud y la vida de toda la población de riesgo, unos 5 millones de personas, durante el primer trimestre. Trabajamos intensamente para poder vacunar a toda la población objetivo, unos 15 millones de personas, durante este mes de junio. Adicionalmente, dado que el ISP aprobó una vacuna para menores de 18 y mayores de 12 años, vamos a incorporar a los adolescentes a la población objetivo a vacunar”, sostuvo el Presidente.

“Al día de hoy hemos logrado vacunar a más de 8 millones de personas con las dos dosis, lo que representa más del 53% de la población objetivo. Estos esfuerzos y resultados no sólo ponen a Chile entre los 3 países del mundo que más rápido han avanzado en el proceso de vacunación masiva, sino que mucho más importante, han permitido proteger la salud, y sin duda lo más importante, han salvado muchas vidas”, destacó.

Según comentó el Jefe de Estado, “las vacunas que estamos aplicando en Chile son seguras y eficaces. De hecho, de acuerdo a las cifras de la última semana, las personas aún no vacunadas, tienen el triple de posibilidades de contagiarse y 10 veces de llegar a la UCI, que las personas ya vacunadas”.

“Nadie sabe cuanto durará esta pandemia. De hecho, América Latina está viviendo hoy el peor momento de la pandemia. Tenemos que aprender a convivir con ella con seguridad. Por eso, queremos pedirle encarecidamente a todos los chilenos que se vacunen, cumplan con los cuidados personales y respeten las normas sanitarias. Tenemos vacunas para todos. La vacuna no sólo protege la salud de la persona vacunada, protege también la salud y la vida de sus seres queridos, su familia, sus compañeros de trabajo y su comunidad. En consecuencia, el vacunarse es también un acto de solidaridad. Y el no vacunarse es un acto de irresponsabilidad”, reflexionó.

Por otra parte, agradeció el “notable trabajo de los funcionarios de la salud. Es verdad que la pandemia ha tenido dos momentos de gran intensidad y que nuestro Sistema de Salud ha pasado por dos períodos, en que ha estado extraordinariamente exigido y al límite de sus capacidades. El primero fue en junio-julio del 2020, y el segundo lo estamos viviendo hoy día. Pero nuestro de salud ha resistido y ha sido capaz de prestar las atenciones médicas que los pacientes necesitan, sin tener que enfrentar el doloroso dilema de la ultima cama”.

“También debemos valorar y agradecer el gran aporte y esfuerzo de los municipios, de las Fuerzas Armadas y de Orden, del Programa Nacional de Inmunización, del Ministerio de Salud y de un ejército maravilloso de invisibles manos, que en medio de la pandemia no han escatimado ningún esfuerzo ni sacrificio para que los alimentos, los medicamentos y los bienes y servicios básicos para la vida humana, sigan llegando a las mesas y hogares de las familias chilenas”, dijo el Mandatario.

Finalmente, declaró que “el combate al coronavirus ha significado un desafío monumental para todos los países del mundo, y también para Chile. Y no debemos confundirnos: el adversario a derrotar no es el Gobierno, es la pandemia. Y la causa no es enfrentarnos, sino que unirnos para proteger la salud y la vida de todos los chilenos”.