Rector Ignacio Sánchez, miembro de la Mesa Covid-19: “Pedí oficialmente a las autoridades que se suspenda el pase de movilidad”

En entrevista con “El Rompecabezas” de Agricultura el Rector de la Universidad Católica, y además integrante de la Mesa Social Covid-19, Ignacio Sánchez fue tajante al confirmar que ya solicitó a la Mesa que se se inhabilite y se postergue el uso del polémico “pase de movilidad”.

Esto se da solo días después de que el Colegio Médico se retire de dicha instancia, acusando que el Gobierno no escuchó sus recomendaciones a la hora de manejar la pandemia.

Así, junto con comentar que está disponible para gestionar la vuelta del Colmed, el Doctor Sánchez confesó en exclusiva que además solicitó que “se postergue el uso del pase de movilidad, es lo que corresponde ahora considerando el número de casos, la ocupación de camas críticas, y la situación actual de la pandemia”.

El rector también fue enfático al remarcar que “yo no estoy que exista la posibilidad de suspenderlo, yo pido oficialmente a las autoridades que se suspenda transitoriamente el pase. Ya lo he pedido, no se si se irá a tomar en cuenta esta solicitud, pero los argumentos que doy, son bastante claros”.

“Tenemos un sistema hospitalario que está muy estresado y con muy pocas camas, tenemos más del 97% de ocupación nacional, y un 99% en la región metropolitana”, argumentó el Doctor, agregando que además existe “un alto número de casos y un alto porcentaje de positividad”.

Sánchez también recalcó que “es muy importante seguir potenciando el plan de vacunación, y este anuncio de pase de movilidad estimuló a más gente a vacunarse, lo que es muy positivo“.

Sin embargo, según el integrante de la mesa, esta medida no debería implementarse “hoy o mañana, sino en dos o tres semanas más, cuando existan algunos indicadores, como más camas libres y una holgura en el sistema hospitalario”.

“Pienso que la ciudadanía puede comprender perfectamente esa situación, se que hay mucha gente a la que le gusta el pase de movilidad por la libertad que les da. Pero esas personas deben pensar solidariamente en que están viviendo los familiares de los enfermos, sino también los de los funcionarios de salud que trabajan turnos extras, haciendo el esfuerzo para salvar vidas”, Argumentó.

En esa línea además hizo un llamado a la ciudadanía, señalando que “hay que dejar de lado ciertas situaciones, privilegiando lo que es la vida, y la situación que estamos viviendo”.