Más de mil pequeños agricultores de O’Higgins recibirán subsidios para proyectos de inversión

Durante esta jornad se dio a conocer que más de mil pequeños agricultores de la Región de O’Higgins recibirán subsidios para proyectos de inversión.

El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, expresó que el Ministerio, a través de INDAP, entrega a los pequeños agricultores subsidios para que puedan realizar las inversiones necesarias para mejorar sus sistemas productivos y generar más ingresos.

El director regional de INDAP, Juan Carol García, destacó que a pesar de la pandemia y de todas las dificultades que esta situación ha implicado “el campo no ha parado, los agricultores han seguido trabajando y produciendo”. Asimismo, resaltó que este año, al igual que el 2020, INDAP destinará cuantiosos recursos para financiar proyectos de inversión en la pequeña agricultura familiar campesina.

Agregó que “continuar con nuestro servicio a los usuarios de INDAP durante toda esta contingencia ha sido una tarea compleja, pero no más compleja que lo que han tenido que enfrentar nuestros usuarios y sus familias y comunidades. Estamos muy contentos de cumplirles con los programas y servicios que INDAP entrega, beneficiando este año a muchos agricultores que nunca habían recibido este tipo de ayudas. Es muy importante y un objetivo para nosotros que el esfuerzo que ha hecho esta administración por la agricultura familiar campesina (riego, inversiones, emergencias, etc.) llegue de manera eficiente a nuestros agricultores. Por ellos todo esfuerzo se justifica”.

Patricia Sandoval, una pequeña agricultora de Chépica, se mostró feliz y emocionada luego de recibir un motocultivador que le facilitará las labores que debe realizar en su huerto. “Postulé, pero nunca me imaginé que iba a resultar favorecida. No lo creía. Esto me va a cambiar la vida”, señaló.

Lidia Reveco, del sector Rinconada de Meneses, recibió una trituradora de grano que le servirá para preparar el alimento para sus más de 50 gallinas. “Estoy muy agradecida de INDAP, esta trituradora me va a servir mucho. Me gusta la crianza de aves; mi mamá nos dejó este legado”, indicó.

María Moreno, del sector San Ramón, recibió el pulverizador que necesitaba para su vivero de flores. A estas tres emprendedoras y a otros 21 pequeños agricultores, usuarios del programa Prodesal de Chépica, INDAP les hizo entrega de maquinaria asociada a los incentivos de Fortalecimiento Productivo.

Previamente, los usuarios debieron participar en el concurso de subsidio a las inversiones de activos productivos, IFP, del año 2021, del programa Prodesal, que estuvo abierto en todas las agencias de área de INDAP. A través del IFP se financia, en las postulaciones individuales, hasta el 90% del valor bruto del proyecto de inversión con un tope de $1.000.000 usuario/año. El 10% restante debe ser aportado por el usuario, de forma efectiva y/o valorizada.

Se puede postular proyectos de inversión en todos los rubros pertenecientes a las categorías de cereales, leguminosas, forrajeras, cultivos industriales tradicionales, semilleros, hortalizas, flores ornamentales y medicinales, viñas y parronales, plantaciones frutales, producción animal (incluye apicultura y aves) actividades conexas (alimentos procesados, artesanías) y servicios y turismo rural.

Los usuarios beneficiados con los proyectos IFP reciben un subsidio para inversiones en maquinaria, infraestructura u otros proyectos de inversión, para que mejoren sus sistemas productivos.

En la actividad de entrega de maquinaria a pequeños agricultores de Chépica participaron el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, el alcalde Patricio Cepeda, el director regional de INDAP, Juan Carol García, la jefa de área de Santa Cruz, Paola Cabrera, y el equipo Prodesal liderado por el coordinador Alfonso Romero.

En Chépica, este año 56 usuarios resultaron favorecidos con proyectos IFP, 24 con maquinarias y 32 productores con otros proyectos de inversión. A nivel regional, más de mil pequeños productores serán beneficiados con subsidios para realizar inversiones, por un monto total superior a los mil 300 millones de pesos.