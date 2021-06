Ministro Paris rechazó idea de cambiar fecha de segunda vuelta de gobernadores ante alza de casos de COVID-19

El ministro de Salud Enrique Paris abordó la idea de cambiar la fecha de la segunda vuelta de gobernadores ante el alza de casos de COVID-19 en el país, rechazando postergarlas.

Recordemos que el balotaje en la elección de 13 regiones está calendarizado para el 13 de junio. Sin embargo preocupa el alza de contagios de coronavirus que han superado varios días los 8 mil y hoy anotaron la segunda cifra más alta de la pandemia: 8.867.

“De nosotros no depende únicamente la decisión de postergar o no postergar una elección, la fecha de la elección ya está definida, yo no creo que sea prudente postergar esa elección”, manifestó durante el balance Covid de este sábado.

“Las elecciones anteriores han tenido protocolos muy estrictos, muy bien hechos en conjunto con el Servel”, agregó, y “nunca se ha demostrado que después de una elección haya un aumento de casos”.

De todas formas, Paris llamó a acudir a las urnas considerando todas las medidas sanitarias, como usar mascarilla, llevar lápiz, alcohol gel y mantener la distancia física.

“Por lo tanto, creo que la gente tiene que ir a votar con tranquilidad, yo los llamo a votar, porque es parte de la responsabilidad democrática de cada uno de nosotros, y confiar que en el local de votación se van a mantener las normas sanitarias estrictas que siempre hemos mantenido y que gracias a la colaboración del Servel, de los vocales de mesa y de los apoderados, se mantienen con mucha prolijidad”, cerró.