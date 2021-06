Senador Girardi: “Es irresponsable no entregar ayuda real a las pymes”

El senador Guido Girardi, subjefe de bancada del PPD, afirmó este sábado que la ayuda social anunciada por el Gobierno ($500 para familia de cuatro) es un avance insuficiente, porque a su juicio “ha sido la falta de ayuda social lo que ha eternizado la pandemia”.

Eso sí calificó de “irresponsabilidad” la ayuda que se le entregaría a las Pymes, porque no alcanza para producir una real reactivación del empleo, “sólo en las áreas de turismo y gastronomía hay un millón de personas y el Gobierno sigue teniendo una visión egoísta”, afirmó.

El parlamentario también criticó la “inexistente comunicación de riesgo” y llamó a los jóvenes y adolescentes a cuidarse, “también se pueden morir, sobre todo los obesos y con sobrepeso y, en este país, la mitad de los niños lo son a los seis años”.

El senador Girardi afirmó tener “la convicción de que la situación dramática que vivimos por la pandemia, particularmente en el aumento de casos después de más de un año y a pesar del alto porcentaje de la población vacunada, es que la falta de ayuda social es la principal causa de que no hayamos cortado la cadena de los contagios”.

Agregó que “si no queremos que dure muchos meses más hay que entregar la ayuda necesaria. La vacunación no va a resolver el problema, porque su efectividad es sólo de un 70% y el virus va a seguir. Si no hay comunicación de riesgo adecuada, una sólida trazabilidad y recursos directos para que la gente disminuya su movilidad social se está promoviendo la continuidad de la pandemia”.

Consultado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) anunciado por el Gobierno, Girardi señaló que “nosotros planteamos la línea de la pobreza más un 30%, es decir $ 604 mil para una familia de cuatro. El Gobierno ofrecía $ 460 mil pesos y la Cámara de Diputados logró que se aumentara a 500 mil pesos por ese grupo familiar. Es un avance, pero insuficiente… no es todo lo que los chilenos necesitan y hay un consenso mayoritario de la ciudadanía que se debe ayudar a los más vulnerables con los recursos de todos”.

En cuanto a la ayuda a las pymes, el senador dijo que “el Gobierno sigue teniendo una visión egoísta, sólo en el área turismo y gastronomía hay un millón de personas sin trabajo. Es de una alta irresponsabilidad no entender que las personas, además de bono, necesitan dignidad y eso lo da el empleo. Recuperar las Pymes es la única manera que la gente vuelva a trabajar, tener autonomía y salir adelante”, aseguró.