“Doy fe que este procedimiento se está ajustando a derecho”: Ministro Delgado por nueva expulsión de extranjeros irregulares

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la nueva expulsión de extranjeros del país. El grupo estaba compuesto por personas que ingresaron de forma ilegal al país y por sujetos que cometieron delitos y estaban condenados en el sistema judicial chileno.

Según indicó la autoridad el procedimiento corresponde a una “expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina y sin haber hecho nada en un año, no es que son personas que se estén identificando para ello”.

Además, señaló que “Hay personas condenadas por tráfico de drogas, por robo con violencia (…) y van a conmutar sus penas en sus respectivos países”.

En tanto el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, comentó que “la recomendación de Naciones Unidas fue no hacer expulsiones colectivas y Chile no hace expulsiones colectivas. Los expulsados judiciales como los administrativos (de hoy), tienen una resolución que les afecta individualmente”.

Finalmente, el ministro Delgado se refirió a las críticas que recibieron desde el Servicio Jesuita a Migrantes, quienes aseguraron que alrededor de 30 personas de nacionalidad venezolana que no tenían antecedentes penales fueron expulsados, lo que no se apegaría a la nueva ley de migraciones ya que las familias tendrían 180 días para abandonar el país si no estaban regularizados.

“Doy fe que este procedimiento se está ajustando a derecho”, fue la respuesta del ministro en relación a lo denunciado por la organización.