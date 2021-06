Ministra Rubilar participó de operativo del Registro Social de Hogares en Las Condes

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares y la seremi Metropolitana de la cartera, Catherine Rodríguez participaron de un operativo en el que se llevó a cabo la inscripción de familias de la comuna que no contaban con Registro Social de Hogares, y que posteriormente les permitirá solicitar el beneficio del IFE Universal.

En la ocasión, las autoridades hicieron un llamado a las personas de clase media que no han solicitado ayuda del Estado, a hacerlo tras la promulgación del IFE Universal.

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar recalcó la importancia de estar en una comuna que cuenta con un alto número de hogares que no tiene Registro Social de Hogares, y que no ha postulado a los beneficios que entrega el Estado, recalcando que este IFE Universal por primera vez llegará a la clase media.

“Hoy hay personas y familias que requieren la ayuda del IFE, y que nunca le habían pedido ayuda al Estado. Es este momento donde nosotros, entre todos, tenemos que contribuir para que esas familias puedan salir adelante. Y es por eso que hicimos los cambios del IFE Universal, para que las familias que lo requieran, incluso estando en el 100% del RSE puedan recibirlo. Aquí en Las Condes más del 60% de las personas no tienen RSH y probablemente no lo han sacado, porque siempre han dicho que pueden enfrentar la situación solos, pero hoy se vieron en la condición que por la pandemia necesitaban ayuda y no tenían este instrumento”, afirmó.

Asimismo, la ministra agregó que “acá el mensaje es muy relevante para las personas que nunca habían pedido ayuda del Estado. Si su hogar está entre el 91% y el 100% del RSH, sólo a ellos se les va a abrir una declaración de ingresos. Los que están del 90% hacia abajo, lo recibirán todos. En esa declaración le pediremos que nos digan cuanto reciben por integrante del hogar en el mes de junio, vamos a confiar en lo que nos digan y si la cantidad de esos ingresos, dividido por los integrantes del hogar da menos de $800.000 líquido, van a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia Universal”.