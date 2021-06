“Él me abrazó”: Estefanía Gutiérrez revela encuentro que tuvo con el tío abuelo de Tomás Bravo

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, reveló que se reencontró con el tío abuelo del menor, quien recordemos, fue encontrado fallecido en el sector de Caripilun, en la provincia de Arauco. Junto a esto, abordó la investigación que se lleva a cabo por la muerte de su hijo.

En primer lugar, explicó que el forense Carlos Gutiérrez “aún no termina las pericias en la ropita de mi hijo. Se supone que esta semana ya terminaría. El tema es que se ha demorado mucho porque es muy minucioso”, dijo en entrevista con Bienvenidos.

Sumado a esto, aseguró que con esta investigación se podrán identificar “cosas que no puede ver el ojo humano, cualquier cosa que no se puede ver a simple vista como fluidos, ADN… cosas que no ha podido encontrar el Servicio Médico Legal, por ejemplo“.

“El SML no nadie ha podido detectar otra cosa, entonces nosotros mantenemos la línea de que aquí hubo intervención de terceros. Mi hijo no llegó solo, alguien lo dejó ahí”, sostuvo.

Por otra parte, sobre el tío abuelo del menor, que en algún momento fue sindicado como sospechoso en el caso, señaló que “falleció mi abuelita y ahí él estuvo acá. Falleció hace algunas semanas. Nueve días después de ser sepultado mi hijo falleció mi abuelita, quien vivía acá. Ahí pude ver a mi tío. No pudimos conversar nada. Yo estaba súper mal, estaba recién saliendo de lo de mi hijo y después fallece mi abuelita que vivía con nosotros”.

“Vi a mi tío, él me abrazó, pero no pude conversar nada con él“, concluyó.