Diputada Marzán solicitó informe por problemas en sitios de postulación al IFE Universal

Un gran número de denuncias ha recibido la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados, Carolina Marzán (PPD), a raíz del inicio de postulación al IFE Universal y la necesidad de contar con Registro Social de Hogares como requisito para obtener el beneficio.

Las principales inquietudes radican en problemas de funcionamiento de las plataformas digitales y la carencia de herramientas informativas para personas con discapacidad.

“Hemos recibido numerosos reclamos por el sistema de postulación al IFE Universal y el requisito de contar con Registro Social de Hogares. Nos han manifestado problemas de funcionamiento de la página web a través de la cual se deben actualizar los datos, lo que genera el temor en la población de no poder completar su postulación dentro de los plazos establecidos”, informó la diputada.

“Nos preocupa muchísimo que personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, se hayan encontrado con barreras a la hora de hacer consultas por no contar con intérprete de lengua de señas. Se deben implementar sitios web inclusivos, ya que no tenerlos es discriminación”, agregó.

La diputada llamó al Gobierno a solucionar esta situación a la brevedad. “ha sido recurrente que cada vez que el Gobierno implementa algún beneficio las páginas oficiales no funcionan en condiciones óptimas. Se debe resolver este tema a la brevedad”, señaló.

“Las personas no pueden sufrir más las consecuencias de la mala operatividad tecnológica implementada. Se debe prever y contar con un soporte técnico que cubra la alta demanda que es comprensible. Por lo mismo, oficié al Ministerio de Desarrollo Social para que nos informe de estos problemas y saber cuántas personas han postulado y cuántas de ellas han recibido este beneficio”, agregó la legisladora.

La presidenta de la Agrupación Sordos de Marga Marga, Jazmín Lorca, indicó que como comunidad han debido organizarse entre ellas y ellos para recibir ayuda y así, postular al beneficio, lo que han debido repetir cada vez que recurren a estas plataformas.

“Desde que comenzó la pandemia las barreras comunicacionales se han triplicado, entonces entre muchas personas sordas hemos tenido que aprender a usar los recursos tecnológicos a nuestros favor, ya que todos los trámites se comenzaron a hacer de manera virtual, entonces entre la comunidad sorda, intérpretes y voluntarios, nos han ido ayudando en cómo solicitar todos los trámites on line, esa es la forma en que hemos ido avanzando y solucionando”, sostuvo.

Uno de los testimonios que recibió la diputada Marzán es el de Juana Vergara, quien a sus 74 años ha tenido bastantes complicaciones porque el sitio web del Registro Social de Hogares no ofrece ayuda para personas sordas.

“Quiero pedir que arreglen el registro Social de Hogares en la página web está presentando problemas. Yo empecé el lunes a ingresar mi información desde la mañana, la tarde y me avisan en la página que sale con error. Subo la información y sale un circulito que se demora y se demora. Me pongo nerviosa y me da rabia. Estoy todo el día subiendo y bajando la información. No funciona”, detalló.

En la misma línea, Vergara narró que “le pido ayuda a mi hija, a mi nieta, a mi familia que me ayude porque no puedo llenar el formulario y ellos han intentado y no pasa nada. Pido por favor que arreglen esa página web. Es muy importante que la página permita a las personas sordas conversar por video llamada para hacer las preguntas con intérprete que pueda entregar la información clara”.

“Para oyentes hay teléfono para hacer consultas, pero no para personas sordas que no tienen interpretación. Es muy necesario para las personas sordas de todo Chile. Lo necesitamos. Es urgente. Falta poco para que venza el plazo y las personas sordas no van a poder hacerlo. Yo estoy preocupada por las personas sordas”, sentenció.