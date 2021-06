J. A. Kast califica de “dictadura sanitaria” nueva cuarentena: “No es aceptable que se pueda votar o que Presidente pretenda viajar, y que chilenos sigan encerrados”

El presidente del Partido Repubilcano, José Antonio Kast, criticó la decisión del Gobierno de decretar cuarentena total para la Región Metropolitana.

El político señaló que “Chile es uno de los países con más población vacunada y a la vez, con más restricciones. Hay pocos países en el mundo que apliquen tantas limitaciones a la libertad y que lo hagan por tanto tiempo”.

“Llegó la hora de terminar con esta verdadera ‘dictadura sanitaria’ que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país”, agregó.

“No es aceptable que los chilenos puedan votar o que algunos, como el Presidente, pretendan viajar fuera del país, y que 19 millones de chilenos están obligados a estar encerrados en sus casas”, remarcó.

Así mismo, manifestó que “esto no resiste más, no más cuarentenas, no más toque de queda y no más estado de excepción. Exigimos libertad y responsabilidad ahora”.