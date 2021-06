Luis Gnecco rompió el silencio: “Hay destrucción de mi imagen y mi sustento económico”

El actor Luis Gnecco se ha encontrado en el centro de la polémica durante los últimos días, luego de que se diera a conocer un caso de violencia intrafamiliar en contra de su exesposa.

Debido a esta situación el intérprete y jurado de “Got Talent Chile” de Mega fue formalizado, decretándose una orden de alejamiento en contra de la vícitima.

Ahora, el actor que no se había pronunciado respecto a la situación, rompió el silencio a través de Instagram.

En la plataforma compartió dos publicaciones, donde escribió un extenso texto.

“Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos“, inició señalando.

Tras esto señaló que en estos días ha tomado las lecciones más difíciles y ejemplificadores de su vida. “Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera”, sostuvo.

Junto a esto además condenó el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas, señalando que tanto él como sus hijos han recibido amenazas de muerte.

“Pido delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor”, sumó.

Finalmente señaló respecto y cuidado al momento de entregar información sobre su caso. “Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia”.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Gnecco (@luchognecco)