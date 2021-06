Ofician a autoridades para asegurar cumplimiento de nueva ley para trabajadores

Un mes tendrán los empleadores, a contar de esta semana, para contratar los seguros que, por ley, deben contraer para proteger a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, ya sea presenciales o por teletrabajo, incluyendo, además, la implementación de un riguroso protocolo de seguridad que incluye la otorgación de todos los medios y condiciones para desenvolverse protegidos y evitar los contagios.

Sobre el cumplimiento de esta ley, hoy el diputado DC Gabriel Silber, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara ofició tanto al ministro de esta cartera, Patricio Melero, como al subsecretario, Fernando Arab y a la directora del Trabajo, Lilia Jérez, para que fiscalicen el total cumplimiento de estas normas que protegen a todos los trabajadores y trabajadoras.

“A los empleadores les estamos exigiendo que cumplan, sin excusas, y a los trabajadores, que exijan sus derechos, desde la otorgación de buenas mascarillas, alcohol gel otros elementos del protocolo de protección, hasta el seguro que los cubrirá ante un contagio de Covid”, apuntó.

El parlamentario DC precisó que el nuevo seguro busca financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación que pudiera incurrir un trabajador en caso de contraer la enfermedad de coronavirus.

Asimismo, el nuevo seguro obligatorio COVID-19 también establece un seguro de vida en caso de muerte causada por la enfermedad de coronavirus, el que cubriría UF 180 de capital.

Según lo señalado por Silber, “los empleadores que no contraten el seguro deberán pagar las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador, además de asumir sanciones, y las que no cuenten con un protocolo de seguridad sanitaria laboral covid-19 no podrán retomar o iniciar la actividad laboral de carácter presencial”.

Agencia Uno