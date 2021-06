Presidente Piñera realiza llamado a rezagados a vacunarse contra el Covid-19: “La pandemia del coronavirus no ha terminado”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, llamó durante esta jornada a las personas que no aún no se han vacunado contra el Covid-19 por diversos motivos, a que lo hagan, ya que puntualizó en que la pandemia no ha finalizado.

Según el Mandatario, “la pandemia del coronavirus no ha terminado, de hecho, en estas últimas semanas se ha ensañado con nuestro continente de América del Sur, por tanto, quiero pedirles a los rezagados que se vacunen, no solo para proteger su salud y su vida, sino que también lo de sus seres queridos, familia, compañeros de trabajo y de todos los chilenos”.

“Y a todos mis compatriotas, pedirles que mantengan con rigor los cuidados personales frente a la pandemia, y cumplan con estrictez las normas sanitarias“, agregó el Jefe de Estado.

Asimismo, solicitó también a todos los ciudadanos a “que actuemos con responsabilidad para poder seguir fortaleciendo la recuperación de los empleos perdidos y para poder seguir restableciendo la reactivación de nuestra economía, cuidemos nuestra salud y nuestras vidas, alimentemos los empleos y la reactivación económica, cuidemos Chile”.