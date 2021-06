Hijo de Nibaldo Villegas y prisión de Johanna Hernández: “Ella está disfrutando su encierro más de lo que yo disfruto mi libertad”

Durante la mañana de este lunes, el hijo del profesor Nibaldo Villegas, mostró su indignación luego de que se conociera que Johanna Hernández, condenada por la muerte del profesor, estuviese cobrando desde la cárcel los bonos que entrega el Gobierno producto de la pandemia.

En ese sentido, Alejandro Villegas, comentó que “a fines del 2020, posterior a la entrega de estos bonos a nivel nacional me salta la duda de si puedo percibirlo. Veo en la información del IFE que estos bonos han sido pagado y que hay algunos vigentes por cobrar, me saltó la duda porque yo no recibí nada”.

“Mi tío, al paso del tiempo, averigua que todo esto le estaba llegando a ella. Desconozco la fecha, pero me imagino que desde el primer IFE tuvo que haber recibido. Creo que debe andar cerca de un millón y medio, aproximadamente”, agregó.

“Da rabia, de verdad que da mucha rabia, da impotencia. Recuerdo cuando finalizo el juicio, pero llega el día de hoy y sigue habiendo injusticia. No me calza cómo es que el Estado no pudo reaccionar”, complementó.

“Esperamos que esto se solucione luego, que ella pierda esos beneficios a los cuales no sé cómo llegó. Por lo menos desde mi impresión, ella está disfrutando su encierro más de lo que yo estoy disfrutando mi libertado”, cerró.