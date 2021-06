Rodolfo Carter y extender el Estado de Excepción: “Creo que se puede generar una rebelión ciudadana”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comentó la posibilidad de extender el Estado de Excepción Constitucional por parte del Gobierno, medida que rige hasta el 30 de junio y que, para continuar, es el Congreso quien debe aprobarlo.

La autoridad comunal aseguró que no es una buena opción debido a que se puede generar un conflicto ciudadano. “Creo que se puede generar una rebelión ciudadana con el tema, no como el estallido social, pero la gente ya está harta de cumplir estas medidas y va a empezar a protestar o derechamente no respetar las medidas”, dijo a “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Respecto a las cuarentenas y los dichos de algunos miembros de la UDI, quienes aseguraron que estas no sirven, el edil expresó que “no soy tan radical en decir eso, lo que sí creo es que tienen un rendimiento decreciente”.

“Cuando comenzó la pandemia, cuando recién ingresó el virus, en ese momento era tener cuarentenas radicales, que aislaran completamente a las personas”, agregó.

“Lamentablemente cuando ya llevamos un año y medio y nunca se aplicó una política radical, el virus sigue entre nosotros y cada día que pasa las cuarentenas tienen un rendimiento cada vez decreciente”, cerró.