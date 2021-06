Claudio Orrego: “Yo creo que Yasna Provoste sí va a ser candidata presidencial”

El 14 de julio, Claudio Orrego (DC) asumirá como gobernador regional de la Región Metropolitana, un cargo con el que quiere recuperar el diálogo político con respeto.

Así lo expresó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, donde señaló que “es evidente que en las segundas vueltas uno no gana con los votos propios solamente, por algo hubo gente que votó por una primera opción distinta en la primera vuelta”.

“Yo creo que yo le daba confianza a mucha gente, tanto de centroderecha como también de sectores ecologistas y otros lados de que nosotros íbamos a hacer la pega”, dijo el exintendente.

Añadió que “no estoy en la cabeza de las personas, debe haber habido muchas razones y por supuesto que estoy muy consciente que personas que personas que piensan políticamente muy distinto de mí, me dieron su confianza y yo la asumo con mucha humildad, la agradezco y mi manera de retribuir la confianza es hacer bien la pega”

En ese sentido, dijo que uno de sus objetivos es “tratar de mejorar y cuidar nuestra convivencia democrática. Lamentablemente en esta campaña el uso de un lenguaje violento, la descalificación, la mentira fueron pan de todos los días y yo me comprometo públicamente de hacer todo lo que esté en mí para mejorar también la convivencia, el diálogo y la actividad política en Chile, sino vamos a perder algo muy sagrado que es la posibilidad de discrepar, peor siempre respetándonos”.

Candidata presidencial de la DC

“Yo dije que esta no era una primaria presidencial, y lo sigo pensando. Ahora, el hecho que nosotros hayamos ganado en la Región Metropolitana, y digo nosotros como Unidad Constituyente y que hayamos ganado 10 de las 16 regiones en el país, hace que el mundo de la centroizquierda tenga como un nuevo aire“, señaló Orrego.

Cabe recordar que tras la fallida primaria entre el PS y el PC con el Frente Amplio, hubo un quiebre en la histórica alianza con la DC, donde terminó bajándose Ximena Rincón como candidata del partido. Pero tras estos resultados, los ánimos serían distintos.

De acuerdo al nuevo gobernador, “eso significa que hay muchas más probabilidades que nuestros dirigentes políticos se pongan de acuerdos y tengamos un candidato único“.

“Creo que es muy probable en un tiempo futuro, no te puedo decir cuál porque no he conversado tanto con la presidenta del Senado (Yasna Provoste), ella también pase a estar dispuesta a ser candidata. Nosotros tenemos que resolver eso como partido”, dijo.

“Los tiempos no los conozco, pero si tú me preguntas si yo creo que Yasna va a ser candidata, te digo que sí. Y si creo que va haber una candidatura única de la centroizquierda, te digo que sí“, sentenció.