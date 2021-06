Rubilar por proyecto de matrimonio igualitario: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia insistimos en la convicción de ser el ministerio de todas las familias”

Este martes se llevó a cabo la Comisión de Constitución del Senado, donde se discutió el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. En la instancia participaron de manera telemática la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto a sus pares de Segpres, Juan José Ossa y de Justicia, Hernán Larraín.

En la jornada, donde se realizó la discusión de la iniciativa, la ministra Karla Rubilar defendió el proyecto anunciado en la Cuenta Pública del Presidente Piñera, recalcando que “como Ministerio de Desarrollo Social y Familia nos hacemos parte en la convicción del Gobierno de la importancia de discutir, debatir y resolver respecto del matrimonio igualitario en Chile. Para nosotros, este es el ministerio de todas las familias, por lo que nos haremos parte junto a Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, de todo el debate, para poder contribuir a todo lo que sea necesario en esta materia”.

En su exposición, la ministra Rubilar destacó que, tal como lo dijo el Presidente, “esto es un tema que atañe a las profundas creencias y convicciones personales. Desde el ámbito personal, y obviamente en las discusiones en materia de libertad de creencia y culto, no hay ninguna discusión, pero estamos hablando de un debate que tiene que ver no con eso, sino con los derechos civiles que otorga el Estado y que debe ser a todos por igual y a nosotros nos asiste la convicción en esa materia de que el matrimonio igualitario es el camino que debe seguir el país para avanzar en este camino de la no discriminación y donde, de otra forma, la igualdad es la regla y la excepción es la desigualdad”.

“Nosotros desde el Gobierno del Presidente Piñera creemos que la urgencia que se le ha puesto a este proyecto nos permite dar un debate, y creemos que es en el Congreso donde debe darse y donde debe zanjarse. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia insistimos en la convicción de ser el ministerio de todas las familias”, concluyó la ministra.