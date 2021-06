Voto obligatorio: Ministro Ossa pide abordar con calma el proyecto y no actuar con “calculadora electoral”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, abordó la iniciativa que fue aprobada y despachada desde la Cámara de Diputados, que busca volver a instaurar el voto obligatorio en las elecciones populares.

Sobre la propuesta, el secretario de Estado llamó a analizarla con tiempo, y no hacerlo con la “calculadora electoral”.

“La invitación es a meditar muy bien lo que estamos haciendo, no hacerlo con calculadora electoral, y además tampoco como reacciones a determinados resultados en las elecciones. Si a propósito de la última elección, buena parte de la clase política más institucional nos sentimos interpelados, entonces reflexionemos qué es lo mejor para Chile, no saquemos la calculadora y démonos un tiempo para discutirlo”, sostuvo el titular de la Segpres.

Junto a esto, el ministro Ossa detalló que “como Gobierno éramos de la idea de no innovar, no por razones electorales, sino porque se han hecho muchas modificaciones en el último tiempo, porque el proyecto adolecía de muchos problemas y defectos de los cuales algunos fueron subsanados”.

“No nos parecía razonable que si se va a pensar que el voto es un deber incorporarlo en el rango constitucional, se estuviera discriminando a los adultos mayores mayores de 75 años y a las personas con algún grado de discapacidad. Qué significa pensar que ellos no puedan cumplir un deber, otra cosa es que en las leyes especiales, por ejemplo, se pretendiera darles facilidades para excusarse en determinadas circunstancias, eso nos parecía inaceptable. Eso fue corregido en el proyecto y hace su viaje al Senado, sin esos severos problemas”, agregó.

No obstante, advirtió que “nos preocupan todavía algunos aspectos del proyecto, no es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existiría alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción, tampoco existe una sanción aparejada para quienes no cumplan, lo que se busca ahora es que sea un deber de votación”.

El ministro señaló que “no quisiéramos que exista una reforma electoral, una ley, que sea de papel, de verdad lo que se busca es cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber. Entonces, tenemos que hacerlo bien, tenemos que pensarlo bien, hay tiempo todavía en el Senado y la invitación es a no hacer las cosas tan tan rápido, tenemos elecciones muy cerca, pero nosotros como Gobierno vamos a estar oyendo las opiniones personalmente de Chile Vamos, que en esta materia tienen algunas legítimas diferencias”.

En esta misma línea, Ossa puntualizó que “queremos ver cuál es el ambiente del Senado”, agregando que “en la medida que vayamos recogiendo las distintas opiniones, partiendo por las de Chile Vamos, el Gobierno va a adoptar la posición que corresponde, lo que sí celebramos es que los principales defectos de este proyecto fueron subsanados”.

“Nuestra postura es que cualquier reforma constitucional se haga con cierto grado de tiempo, no estamos hablando de dilatarlo o mucho menos, para evaluar si estamos reaccionando como clase política a un determinado resultado electoral o realmente lo que buscamos es invertir el paradigma de lo que se espera de los electores y ciudadanos. Si es lo segundo, por supuesto que la discusión tenemos que darla, no tenemos por qué dilatarla, y si se busca el voto obligatorio no puede ser una declaración de papel en la Constitución que en definitiva no significa que quien no cumpla ese deber no tenga una sanción”, declaró finalmente.