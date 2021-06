Mamá de Ángel Zamora pidió perdón a la familia de la menor: “Estoy destrozada con esto”

La mamá del principal acusado de secuestrar y violar a una menor de 13 años, pidió perdón a la familia de la joven y aseguró que ellos no sabían nada de esta situación, que les generó un gran rechazo por parte de su entorno.

“Quiero pedir perdón a la familia, no sabíamos nada de esto porque nunca se me pasó por la cabeza. Tengo una nieta de 13 años y me duele en el alma que le pudiera pasar lo mismo, él tiene que pagar lo que tiene que pagar”, dijo la mujer al matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión.

En esa línea, la adulta mayor agregó que su hijo es “una persona adulta. Si bien no tenía mi dirección él tenía todas sus cosas acá, trabajaba y salía, él tenía su vida por fuera”.

“Él tiene una hija de la misma edad, no sé que le pasó por la cabeza de él de cometer algo tan horrible”, complementó.

Además, la mujer también comentó el difícil momento que atraviesa por culpa de su hijo, ya que las personas la han funado en redes sociales.

“Le pido perdón a la familia, quiero que la gente entienda que soy madre, que tengo familia y que mis nietos están destrozados”, explicó.

“Lo único que sé es que tengo que seguir trabajando, la gente me quiere funar mi negocio, echar a perderlo. Estoy destrozada con esto porque la gente se ensaña con uno”, cerró.