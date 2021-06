Presidente Piñera anuncia que la primera sesión de la Convención Constitucional se realizará el domingo 4 de julio

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció durante esta jornada que la primera sesión de la Convención Constitucional se realizará el domingo 4 de julio a las 10:00 de la mañana.

“Hoy estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021″, informó el Mandatario.

Según explicó, la primera convocatoria se llevará a cabo en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, Región Metropolitana.

El Mandatario detalló que la Convención deberá en un plazo de “nueve meses -prorrogables por tres meses adicionales- redactar y aprobar una nueva Constitución para Chile, la que deberá ser ratificada por la ciudadanía a través de un Plebiscito”.

“Esta Convención Constitucional representa sin duda una gran oportunidad para lograr esos acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una nueva Constitución, que sea reconocida y respetada por todos los chilenos y constituya un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y para nuestra sociedad“, agregó el Jefe de Estado.

El Presidente explicó que esta “Convención Constitucional nace de la Reforma Constitucional que promulgamos el 24 de diciembre del año 2019, luego de la convocatoria que hizo el Gobierno la noche del 12 de noviembre a un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución, y luego del acuerdo alcanzado tres días después por una amplia mayoría de sectores políticos en nuestro Congreso”.

“Una amplia mayoría de ciudadanos refrendó esta convocatoria y este acuerdo en el Plebiscito del 25 de octubre del año pasado, y finalmente el 15 y el 16 de mayo de este año la ciudadanía eligió una Convención Constitucional integrada por 155 miembros, con una equitativa participación de hombres, mujeres y de nuestros pueblos originarios“, complementó.

Junto a esto, enfatizó que “de acuerdo al Mandato Constitucional que da origen a esta convención y le otorga sus atribuciones y competencias, ella deberá respetar el carácter de República que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes”.

Adicionalmente, la convención “no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular. Por otra parte, y tal como lo establece la Reforma Constitucional que dio origen a esta convención, esta convención no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas”.

“Dentro de este marco, fijado por la Reforma Constitucional, esta convención tiene importantes grados de autonomía, que todos debemos respetar, sin embargo, su misión no es gobernar ni legislar, tareas que les corresponden al Gobierno y al Congreso, y que seguirán siendo ejercidas“, dijo el Presidente Piñera.

“El Gobierno, en cumplimiento de ese mismo mandato Constitucional, prestará a esta convención todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento”, sostuvo.

En cuanto al funcionamiento de la convención, el Presidente indicó que tiene que ser “respetando siempre nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, a través del diálogo, la colaboración y la búsqueda de acuerdos; lograr la mayoría de 2/3 necesarias para acordar y proponer una nueva Constitución para Chile”.

Esta misión exigirá “mucha grandeza, visión, sabiduría y patriotismo“, señaló el Jefe de Estado, agregando que espera que “la historia, nuestra hermosa historia, recuerde a los Convencionales Constituyentes como los constructores de los grandes acuerdos y los forjadores de un mejor futuro para Chile y para todos los chilenos”.