Hospital Fricke de Viña del Mar reportó caso de paciente con tuberculosis

La Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke informó que durante el proceso de atención de un paciente en la Unidad de Pacientes Críticos Adultos (UPC) se detectó por medio de estudio de imágenes, diagnóstico de tuberculosis con una baja carga bacilífera, es decir con una carga que no reviste riesgo de contagio a terceros.

La Dra. María Eugenia Pérez, Referente del Programa de Tuberculosis del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y del Hospital Dr. Gustavo Fricke, detalló que se trata de un paciente que presentaba una cardiopatía y que a través del “estudio de imágenes se hace una investigación de tuberculosis y se hace el diagnóstico de una tuberculosis de baja carga.

Actualmente, el paciente “está en buenas condiciones y ha tolerado el tratamiento indicado para la forma de tuberculosis, bastante bien”. Es más, la Dra. Pérez destaca que “el paciente se encuentra en buenas condiciones de su patología basal y está pronto a ser dado de alta”.

Sobre el eventual riesgo de contagio a funcionarios de la salud, la Dra. María Eugenia Pérez es enfática en señalar que no solamente el paciente presenta una muy baja carga bacilífera, sino que además para que se produzca un contagio, una persona debe estar expuesta varias horas seguidas durante semanas a la fuente, por lo que no se cumple el perfil de categorización de contacto para los funcionarios del Hospital “acá no tenemos la categorización de contacto, que es el individuo expuesto seis horas diarias, por dos semanas, para calificar como contacto de tuberculosis. Seis horas diarias por dos semanas”.

Además, todos los funcionarios se encuentran usando sus Elementos de Protección Personal, cumpliendo los protocolos sanitarios en contexto de la pandemia.

La especialista señala que como parte del protocolo rutinario de manejo de pacientes con TBC, se realizará el seguimiento de los funcionarios, como se hace periódicamente además a los trabajadores de entornos hospitalarios.

La especialista también explica que el mecanismo de contagio de la tuberculosis es distinto al mecanismo de contagiosidad que tienen los virus, pues se transmite por aerosoles y no por microgotas como el virus, por lo que la viabilidad que se transmita es mucho más difícil, “requiere temporalidad, espacios cerrados, poca iluminación, cohabitación con el paciente, dormir con el caso índice, por lo que está más vinculado al medio intradomiciliario que al medio hospitalario, más aún cuando el personal está usando medidas de protección personal. “

Personal además se encuentra protegido con EPP

En tanto, el Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Dr. Leonardo Reyes, destacó que el proceso de atención se realizó bajo el uso de medidas de protección personal, como mascarillas quirúrgicas de alta calidad, por lo que los funcionarios además están protegidos por estos implementos.

“Desde el inicio, todo nuestro personal y todos nuestros pacientes son manejados como si fueran COVID positivo, hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos áreas de aislamiento, flujos separados y sobre todo, nuestros funcionarios siguen la recomendación y obligación de usar nuestros elementos de protección personal en las áreas de la UPC. Al tratar a nuestros pacientes, están usando la mascarilla que es la que más filtra cualquier tipo de virus o bacteria, que es la N-95, que cumple con todos los estándares para poder atender de la manera más segura a nuestros pacientes”

“Cabe señalar que el paciente se mantiene hospitalizado en nuestro centro, en buenas condiciones generales y próximamente podrá ser dado de alta.”

Obras en habilitación

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke fue habilitado progresivamente, en el contexto de la alerta sanitaria. La infraestructura está siendo habilitada progresivamente, y se están ejecutando proyectos de inversión desde el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota financiados por Ministerio de Salud, para reforzar las medidas de calidad y seguridad para los pacientes y funcionarios. En el caso particular de las obras de presión negativa en salas de hospitalización, éstas están en proceso de habilitación y finalizan en el mes de julio.