Cecilia Morel participa de balance de programa de nivelación de estudios para mujeres

La primera dama, Cecilia Morel, participó esta mañana de una actividad donde se reconoció a mujeres que fueron parte del programa “Cumpliendo un Sueño” de PRODEMU y Compromiso País. El plan tiene como misión contribuir a que mujeres adultas que han desertado del sistema escolar, a través de nivelación y validación, finalicen sus estudios.

“Este programa busca ir en ayuda de mujeres que no han terminado sus estudios, que quieren proyectar sus sueños y anhelos. Tenemos que seguir implementando este tipo de programas que van en directa ayuda de la autonomía y empoderamiento de las mujeres de nuestro país”, señaló Cecilia Morel.

El objetivo de “Compromiso País” es contribuir a que mujeres adultas que han desertado el sistema educacional finalicen su educación a través de nivelación y validación de estudios, entregando herramientas en el ámbito de estrategias de aprendizaje, métodos y hábitos de estudios, a través del apoyo telemático de tutores voluntarios.

“Con Cumpliendo un Sueño me di cuenta que cada vez que entraba a una clase era feliz, estaba contenta porque sabía que podía. Me dediqué, hice las tareas y estuve ahí. Fue maravilloso para mí me ayudó a alcanzar mi sueño, poder estar a la altura de mis hijas y demostrar que a mis 61 años soy capaz”, fue el testimonio de Edilia Moreles, proveniente de la Región de Tarapacá , participante del Programa de nivelación de estudios.

La iniciativa comenzó con un piloto con 204 mujeres en las regiones de Atacama, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos; y luego se extendió a todo el país. Para hacer frente al problema de la falta de acceso a internet, se adquirieron 1000 chips con 35 GB mensuales de navegación en red 4G por 4 meses, lo que ayudó a reducir la brecha de acceso digital de las participantes.

“Cumpliendo un Sueño estuvo presente en todas las regiones del país, donde participaron mujeres de todas la edadas, tanto de zonas rurales como urbanas. No hay que pensar que solo las mujeres más grandes no han terminado su educación escolar, al contrario, en el programa participaron mujeres de todas las edades, lo que también contribuyó a sus procesos de aprendizaje y empoderamienro”, comentó Paola Diez Berliner, directora nacional de PRODEMU.

En el 2020 participaron poco mas de 2 mil mujeres, de las cuales el 90% completó el plan de estudios. Por su parte, el presente año, 2 mil 500 mujeres se inscribieron en el programa.