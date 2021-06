Gobierno y Meteorología alertan sobre un nuevo año de sequía: R. M. tiene un déficit de 61% de precipitaciones

En lo que va del año, nuestro país acumula en promedio precipitaciones muy lejos del promedio histórico y de acuerdo a los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile, no se vislumbra un vuelco positivo en esta situación.

En ese contexto y a un día de comenzado el invierno, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio a conocer el balance hídrico de los primeros seis meses del año y el estado actual de los embalses. La meteoróloga Catalina Cortés, de la DMC, en tanto, entregó el pronóstico del clima para los próximos meses de invierno.

“Desgraciadamente no tenemos buenas noticias y esto no es algo nuevo, lo que estamos enfrentando no es una sequía, no es una emergencia o algo puntual, esto es algo permanente. Lo que estamos enfrentando es un cambio climático muy sustantivo: desde 1995 a la fecha las lluvias han ido disminuyendo en la zona centro-norte y centro-sur del país. Este año tenemos una situación muy similar a la del 2019, que fue el año más seco en la historia de Chile. Estamos viendo -hasta junio- déficits de lluvia que son superiores al 90% entre las regiones de Atacama y Coquimbo; déficits de un 65% entre Valparaíso y O’Higgins, y solamente tenemos en la zona del Maule un año que es similar al promedio histórico”, informó Moreno.

Embalses

El secretario de Estado explicó que de acuerdo al pronóstico de la Dirección de Meteorología de Chile se debiera mantener esta lluvia bajo lo normal: “A pesar de estas cifras tan menores en cuanto a lluvia en esta amplia zona del país, donde vive el 80% de la población, no tenemos riesgo de desabastecimiento en la ciudad gracias a las obras y las medidas que se han tomado, entre ellas quisiera mencionar lo que se ha hecho en los casos de los embalses El Yeso en Santiago y Los Aromos en Valparaíso, y que se repiten en el resto de las ciudades de manera tal que haya seguridad hídrica”.

En materia de embalses la autoridad del MOP agregó que “el volumen de agua acumulada en los embalses es de 1.700 millones de metros cúbicos, eso es solamente un 29% de la capacidad que tienen los embalses y corresponde aproximadamente a 2/3 de lo que debiéramos tener históricamente, sin embargo esto es levemente superior a lo que teníamos el año pasado, un 6% superior”.

En el detalle del agua embalsada por regiones el ministro Alfredo Moreno informó que “en la zona centro norte de Coquimbo y Valparaíso tenemos un menor almacenamiento en los distintitos embalses particularmente en los embalses Paloma y Aromos, mientras que entre las regiones Metropolitana y Maule presentan una mayor acumulación que en los años anteriores, destacando el caso del embalse El Yeso, que el embalses que le da todo el respaldo a la ciudad de Santiago y que producto de las medidas tomadas hoy día tiene 173 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al mismo monto que tiene históricamente y que es muy superior a lo que hemos tenido en los años anteriores”.

Balance hídrico

Respecto al balance hídrico, Catalina Cortés, meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile, informó que “la tendencia promedio, en los últimos 10 años, es de inviernos y años más secos. Situación similar a la que estamos pronosticando para el trimestre junio, julio y agosto para la zona centro sur del país, en cuanto a precipitaciones”.

“Actualmente tenemos un déficit para la Región Metropolitana del 61% y si no llega a concretarse un evento de precipitaciones durante este invierno o lo que queda del año, lo más probable es que terminemos con un déficit entre un 60% y el 80%. Bastante similar al registrado el 2019, que fue del 80%. Sumado a ello, si durante este mes de junio no se registran precipitaciones en la Región Metropolitana, se convertiría junto a junio de 2015, en el mes más seco desde 1950”, agregó la meteoróloga de la DMC.