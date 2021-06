Ministerios de Agricultura y de Salud despliegan operativo de vacunación en La Vega Central

Con el objetivo de dar continuidad al proceso de vacunación móvil en el rubro agrícola donde existen trabajadores que no han podido acudir a los locales de vacunación de sus comunas, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto a la seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra y dirigentes de la Vega Central encabezó un operativo de vacunación móvil realizado en este mercado de la comuna de Recoleta.

La ministra Undurraga dijo que “este es un gran proceso que estamos realizando, el llevar la vacunación a cada uno de los chilenos para que así entre todos nos podamos cuidar. El llegar a cada una de las personas con esta vacunación que nos cuida a todos es importante para toda la cadena alimenticia, una cadena alimenticia que ha continuado trabajando desde el campo hasta la mesa, porque todas las familias chilenas necesitan alimentarse”.

Por su parte, el relacionador público de la Vega Central, Arturo Guerrero, llamó a continuar la vacunación. “La única manera de derrotar al Covid 19 es vacunándose. Nosotros hicimos una alianza estratégica con todas las autoridades para que la gente que trabaja en La Vega, para la que viene a comprar a La Vega, para los que están en las ferias libres, para los locatarios y quienes son dependientes de los locatarios tengan su vacuna y entre todos derrotemos esta maldita pandemia. Y la única manera es ser responsable, hoy estaremos hasta las dos de la tarde y el jueves estarán de nuevo los móviles vacunando a todas las personas”, señaló.

Según las cifras entregadas por las autoridades, en la región Metropolitana, con primera dosis se han vacunado el 76% de la población objetiva vacunada. Sobre los 50 años hay un 88% de vacunación de la población objetivo, sobre 40 años un 79% y entre los 20 y los 39 hay solo un 69% de la población vacunada.

En esta línea, la Seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra dijo que “la importancia en estos momentos es que todas las personas rezagadas se vacunen, debemos llegar al 80% para que podamos tener mayores libertades, y lo que estamos viendo aquí en la Vega es que hay muchas personas rezagadas y también muchas personas del rango etario de esta semana que se van a vacunar”.

Durante la jornada se establecieron dos buses vacunatorios con dos equipos con 400 dosis con el objetivo de vacunar a personas rezagadas y que estén en el calendario de vacunación del ministerio de Salud. En la actividad, estuvieron presentes la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, los seremis de Salud y Agricultura, Paula Labra y José Pedro Guilisasti y dirigentes de la Vega Central, entre otros.

La ministra Undurraga también se refirió a la situación de abastecimiento y descartó un cierre en el movimiento de la ciudad. “Lo hemos dicho no solo desde el ministerio de Agricultura, sino también desde el Comité de Abastecimiento Seguro, una instancia que reúne a todos los actores de la cadena de alimentos, los chilenos se alimentan tres veces al día y esa cadena de alimentos no puede parar. No es viable para el sector ni para los chilenos el cortar la cadena de alimentos. Lo hemos visto durante este año y medio, estamos orgullosos de este trabajo colaborativo que hemos hecho con los distintos actores”, dijo la autoridad del agro.