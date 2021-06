La definición de Mañalich sobre nuevo Estado de Excepción: “Es imprescindible”

El Gobierno afirmó que esta semana ingresará al Congreso el decreto para renovar el Estado de Excepción de Catástrofe, que vence el 30 de junio, y que permite las restricciones contempladas en el plan “Paso a Paso”.

Como explicó este miércoles el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, este estado es “como una caja de herramientas”, ya que “nos da múltiples opciones en las cuales algunas se pueden ocupar y otras se podrían no ocupar”.

“Una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con poder hacer cuarentenas comunales, si es que no se renovara este Estado de Catástrofe no se podría poner en cuarentena una comuna completa, no de podrían cerrar las fronteras como las tenemos cerradas, no se podrían tener toques de queda“, señaló.

Frente a la necesidad de ampliar la duración de dicho estado, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al tema en su cuenta de Twitter.

“Imprescindible extender Est.de Catástrofe. Sin él, no se cuenta con la contribución de las FF.AA., no hay red integrada de salud, no hay confinamientos selectivos”, manifestó su postura.

“¿Toque de queda? Discutible. ¿Pase de movilidad con mayores libertades incluyendo a recuperados? Obvio”, agregó.

Imprescindible extender Est. de Catástrofe. Sin él, no se cuenta con la contribución de las FFAA, no hay red integrada de salud, no hay confinamientos selectivos. ¿Toque de queda? Discutible. ¿Pase de movilidad con mayores libertades incluyendo a recuperados? Obvio. — Jaime Mañalich (@jmanalich) June 23, 2021

Su punto de vista tiene similitudes con las expresadas por la UDI, quien condicionó su apoyo al decreto.

El presidente de la colectividad, Javier Macaya, dijo que el “Estado de Excepción como se está llevando hasta el día de hoy con cuarentenas rígidas, sin libre movilidad para los vacunados, sin medidas especiales para las pymes, especialmente del rubro gastronómico no lo vamos a aceptar, nosotros lo vamos a rechazar”.