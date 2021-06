Tomé: Denuncian a profesor por “adoctrinamiento” tras polémicos dichos sobre el 18-O

Esta tarde, Aníbal Navarrete, un profesor de historia de un establecimiento educacional de Tomé, región de Bío Bío, fue acusado de adoctrinamiento en el aula. Esto tras denunciarse dichos suyos referentes al 18 de octubre del 2019, en los que avala y defiende el actuar del profesor imputado por daños a un torniquete del metro.

El hecho se produjo durante una clase telemática, la cual quedó registrada en vídeo. En la captura el docente pregunta a su clase “¿Tú crees que ese profesor es un delincuente?”. Posteriormente procedió a justificar y respaldar al imputado, asegurando que solo “un día de furia en un contexto de estallido social“.

En ese momento fue confrontado por uno de sus estudiantes que le replicó que “por un día de furia no se pueden hacer acciones tan así. Eso se llama desórdenes públicos. Es un delito”. Ante lo cual, el docente respondió: “Te insisto que ese no fue un día normal, y en un día normal ese profesor probablemente no rompe los torniquetes del metro… Yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparándole a la gente, videos de carabineros cargando a gente con productos incendiarios para que sean acusadas de terroristas, y eso es una realidad”.

“¿Por qué crees que Piñera no sale del país? ¿Por qué crees que ha anunciado tantos viajes y no sale?… No sale del país porque afuera de las fronteras lo están esperando para tomarlo preso, porque en Chile luego del 18 de octubre hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas”, agregó.

Tras sus dichos distintas autoridades se han manifestado al respecto, como fue el caso del diputado UDI, Sergio Bobadilla, quien calificó el hecho como un intento de adoctrinamiento a sus alumnos.

“Es inaceptable que profesores traten de imponer su visión ideológica de la realidad a sus alumnos. También es inaceptable que profesores pretendan justificar graves hechos de violencia que han ocurrido en nuestro país”, declaró.

Por su parte, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, señaló que “hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar y verificar estos hechos”, con la cual se busca comprobar que el establecimiento aplique las medidas necesarias para la protección de los “derechos y libertades de los estudiantes”.

Según Emol, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, fue categórico al comentar que “lo que se ve en el video podría tratarse de un claro caso de adoctrinamiento político en la sala de clases”.

En ese sentido, la autoridad agregó además que “nos parece gravísimo que un profesor desinforme a sus alumnos de esa manera, inventando que al Presidente lo están esperando fuera del país para tomarlo detenido, y más grave aún saber que se trata de un docente que hasta el año pasado era dirigente del Colegio de Profesores”.

Por otro lado, esta mañana el senador Alejandro Navarro, presentó formalmente un recurso a favor del docente, valorando su intención de promober el debate, y agregando que “ojalá existieran más profesores de historia que no hagan memorizar hechos, sino que inviten a la reflexión”.

Dicho recurso también irá contra el superintendente de educación O’Ryan, y contra Bobadilla, esto “por la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales establecidas en el artículo Nº 19 de la Constitución, y que establece el derecho a la libertad personal y seguridad individual”.

“Tal como ocurrió hace un tiempo con la profesora de Concón, que tras hablar sobre la muerte de Camilo Catrillanca fue acusada de adoctrinamiento por parte de parlamentarios de derecha y denunciada en la Superintendencia de Educación, hoy vuelve a ocurrir algo muy similar con el docente de Tomé”, agregó el parlamentario por Bío Bío.

Además, Navarro hizo un llamado a la Corte de Apelaciones para que califique como ilegal el recurso contra el docente, acusando que este representa un acto de abuso y negacionismo.

“Hace menos de un año, el diputado Sergio Bobadilla llamaba a votar por el rechazo al Plebiscito, usando bandos militares y señalando que no le importaba que lo asociaran a Pinochet. Queda claro entonces porqué busca silenciar a un profesor que solo cuenta la realidad”, argumentó.