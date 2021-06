Alcaldesa de Peñalolén y cambios del “Paso a Paso”: “La presión tiene bastante más que ver con los económico, por lo que me comentaron”

La comuna de Peñalolén superó los 90 días en cuarentena, por lo que bajo el argumento de “fatiga pandémica”, tal como sucedió con otras comunas de la Región Metropolitana, podría pasar a fase 2 en los próximos días.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, habló sobre esto y también se refirió sobre los cambios al plan “Paso a Paso” que se podrían venir.

“Yo espero que hoy día se pudiera anunciar que Peñalolén pase a fase 2 (…), la verdad es que la cuarentena está bastante agotada”, dijo.

Aunque respalda que la estrategia tiene que cambiar, según Leitao el toque de queda debiera permanecer en algún grado.

“Eso ayuda porque efectivamente, qué es lo que pasa, lamentablemente para los restoranes y todo, en el restorán tú te sacas la mascarilla, cuanto tomas alcohol la gente se relaja, se abraza, grita. Hay situaciones que son mucho más riesgosas. Yo creo que el toque de queda tiene que seguir existiendo o al menos la restricción de apertura de los locales durante la noche, porque se genera una actividad distinta al del día”, dijo.

En cuanto a otros cambios en el “Paso a Paso”, señaló que “yo creo que tienen que centrarse más en que no es tanto en que no podamos salir. Yo creo que al revés, en zonas como las nuestra en donde hay sectores muy vulnerables, yo prefiero que la gente esté sentada en la plaza a que esté adentro de la casa. La mayor cantidad de contagios se va a producir al interior de la casa, no afuera”.

“O si una persona sale a trabajar, ahí no es donde se produce la mayor cantidad de contagios, porque ahí sí se exige el uso de mascarilla, lavado de manos y los únicos lugares complejos son a la hora de almuerzo u otros, pero si se toman las medidas no deberían haber contagios”, agregó.

La “presión” de los cambios

“Yo entiendo que al final la presión del cambio del plan Paso a paso tiene bastante más que ver con lo económico, por lo que me comentaron a mí las personas que asistieron a la reunión, que habían mucho representantes sobrerrepresentados del mundo empresarial”, dijo la alcaldesa, refiriéndose a la reunión que sostuvo el Gobierno con distintos sectores.

“Claramente yo creo que los cambios van a venir en la posibilidad de abrir rubros que no eran esenciales, o dejar funcionar cosas que no estaban dejando funcionar. A mí eso me parece un poco riesgoso, siempre cuando esas actividades no sean no solo no esenciales, no impidan la circulación del virus de una manera evidente”, dijo la autoridad comunal.

Según detalló, una de la mayores libertades sería con las peluquerías. “Si se cumple el aforo, si se toman las medidas, no debiese ser un lugar inseguro, pero por ejemplo hoy día todo lo que es aglomeración de persona… yo no sé qué pasa con todos los centros comerciales, que además son lugares cerrados, y que además se llenan”.

“Hoy día van quedando pocas cosas ‘no esenciales’, entonces eso me preocupa. Al final por qué no mejor nos sinceramos y decimos ‘oye, empecemos funcionar normalmente tomando las medidas que corresponde’ y por eso también se agrega el tema de los colegios, porque es extraño ver a la gente en el mall con los niños pero que no estén en clases”, señaló.