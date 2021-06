Anuncian la reanudación de la búsqueda de Juan Pablo Mohr y sus compañeros desaparecidos en el K2

El pasado 18 de febrero se informó que se paralizaría la búsqueda del montañista chileno, Juan Pablo Mohr, John Snorri y Ali Sadpara, quienes desaparecieron mientras intentaban ascender el mítico K2, una de las montañas más altas del planeta.

A seis meses de la desaparición del nacional y sus compañeros, el hijo de Sadpara anunció que comandará la expedición para encontrar los cuerpos de sus compañeros en el mes de julio.

“Es hora de anunciar que Elia Saikaly y yo vamos al K2 para una búsqueda terrestre de los tres escaladores desaparecidos de K2 Winter 2021, incluido mi padre. Para averiguar qué les sucedió y la posibilidad de su recuperación”, dijo el deportista, quien fue el último en verlos antes de perder el rastro.

It’s time to announce that @EliaSaikaly and I are going to K-2 for a ground search of the 3 missing climbers of K-2Winter2021 including my father Ali Sadpara. To find out what happened to them & possibility of his recovery. Need lots of prayers and good wishes #AliSadpara pic.twitter.com/bA0biyMd0U

— Sajid Ali Sadpara (@sajid_sadpara) June 24, 2021