Autoridades llaman a tercera edad a inscribirse al IFE Universal

La primera dama y quien lidera el programa “Adulto Mejor”, Cecilia Morel, junto a al ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio y el director nacional de Senama, Octavio Vergara, visitaron el centro de atención del vecino en la comuna de Buin, lugar donde realizaron un llamado especial a adultos mayores a inscribirse para acceder al IFE Universal.

Se trata de casi 370 mil hogares, los cuales, siendo parte del Registro Social de Hogares, aún no se han inscrito en www.ingresodeemergencia.cl para solicitar el IFE Universal. De ellos, casi 80 mil hogares son compuestos exclusivamente por personas mayores de 60 años que, estando inscritos en el RHS, no han solicitado el beneficio.

En la oportunidad, Cecilia Morel señaló: “Queremos hacer un llamado muy especial a las personas mayores a inscribirse para acceder al IFE Universal. Sabemos que los hogares compuestos por personas mayores de 60 años se inscribieron mucho menos que otros hogares. Por ejemplo, 370 mil hogares que son parte del Registro Social de Hogares y que por ende pueden recibir el IFE, no se han inscrito para hacerlo, y de éstos, casi 80 mil hogares son compuestos exclusivamente por adultos mayores. Si tienen cualquier duda, los invitamos a llamar en forma gratuita al fono de ChileAtiende al 101 o al 800 104 777 donde los podrán orientar y ayudar”.

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, añadió: “Tenemos a más de 80 mil adultos mayores que son jefes o jefas de hogar en su mayoría, y ellos al inscribirse a este IFE universal van a recibir 177 mil pesos el mes de junio, julio, agosto y la mitad en septiembre. Recién estábamos hablando con una señora que me decía “oiga, vienen los meses de frío y gastamos mucha plata en gas, sobre todo ahora estando más en casa”. Este es exactamente el tipo de ayuda que necesitan los adultos mayores para poder seguir cuidándose en esta pandemia, particularmente ellos que han tenido que estar encerrados por casi 15 meses. Así que le pedimos a todos los nietos, hijos, familiares, vecinos que tienen cercanía con algún adulto mayor que por alguna razón no pueda entrar al computador, que no sepa cómo hacerlo, que tenga mala conectividad, que lo ayude. Que lo ayude a poder ingresar porque ellos tienen derecho a recibir estos ingresos del Estado que son fundamentales en la pandemia. Como Gobierno ratificamos nuestro compromiso con los adultos mayores y con todos los chilenos, que no los dejaremos solos y los vamos a acompañar por todo lo que dure la pandemia”.

En tanto, el director nacional de SENAMA, Octavio Vergara, resaltó que “es importante que las personas mayores se inscriban en este segundo proceso para acceder al IFE Universal, ya que todos pueden participar. Para ello, deben entrar al sitio www.ingresodeemergencia.cl y solicitar este aporte. Además, si no tienen Registro Social de Hogares, también deben haberlo solicitado, ya que esto les permitirá recibir el pago de manera retroactiva cuando ambos trámites ya estén listos”.

El IFE Universal fue anunciado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en mayo pasado el cual extiende la cobertura del beneficio al 100% de quienes integran el Registro Social de Hogares, además de un incremento en los montos entregados. El IFE Universal permitirá beneficiar a 15 millones de personas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Las mejoras a este beneficio incluyen un importante aumento en los montos que recibirán los hogares. Por ejemplo, si en el IFE ampliado de abril y mayo el aporte que recibieron las familias fue de hasta $100 mil por integrante del hogar, con este IFE Universal el monto será de:

• $177 mil para un hogar unipersonal.

• $287 mil para un hogar de 2 personas

• $400 mil para un hogar de 3 personas.

• $500 mil para una familia de 4 integrantes.

Desde el pasado 21 hasta este 30 de junio se abrió un segundo proceso de inscripción del IFE Universal, permitiendo a los hogares que aún no hacen el trámite poder optar al beneficio.

En este nuevo período aún hay más de 579 mil personas -cerca de 370 mil hogares- que son parte del Registro Social de Hogares y que no se han inscrito en www.ingresodemergencia.cl para solicitar el IFE Universal. Es decir, no reciben el beneficio.

De esas 579 mil personas, 345 mil están en el 90 por ciento de mayor vulnerabilidad y poco más de 234 mil se encuentran entre el 91 y el 100 por ciento mayores ingresos o menor vulnerabilidad.

Las autoridades recordaron, además, que quienes tengan problemas o dudas en la inscripción pueden llamar gratuitamente a ChileAtiende al fono 101 o al 800 104 777, mesa de ayuda del ministerio de Desarrollo Social, para que los guíen y ayuden en la inscripción.

Agencia Uno