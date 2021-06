Contraloría ordena pagar Bono Pyme a todos los feriantes de Chile: deben contar con permiso municipal

La Contraloría General de la República ordenó durante esta jornada pagar el Bono Pyme a todos los feriantes de Chile, que cuenten con su permiso municipal al día. Por este motivo, ya no será necesario la iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

La entidad indicó que “no siendo exigible el inicio de actividades ante el SII, ni la aplicación de las letras A y B del citado artículo 1°, el único requisito que el legislador ha establecido para el referido rubro de ferias libres es tener su permiso municipal al día“.

Asimismo, el órgano precisó que si bien se “utiliza la expresión ‘microempresarios’ para referirse a los beneficiarios del sector de ferias libres, esta no debe ser entendido en los términos que establece el artículo segundo de la ley N°20.416, es decir, no resulta exigible el nivel de ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro para categorizar a dicho rubro, toda vez que el legislador no efectuó distinciones al respecto, exigiendo solamente el permiso municipal al día“.

La noticia fue celebrada por el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, quien fue uno de los parlamentarios que llegó hasta la Contraloría para exigir que se interpretara de manera “justa y correcta” la Ley Bono Alivio Pymes, para concretar el pago del beneficio a feriantes con permiso municipal al día.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador expresó: “Ganaron los feriantes. La Contraloría nos dio la razón y los feriantes solo necesitan su permiso municipal al día para obtener el bono alivio pymes”

“Agradecemos al contralor Jorge Bermúdez por la rapidez en resolver el problema generado por el Gobierno”, finalizó.