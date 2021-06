Ministro de Economía pide a la gente “ser responsable” para poder “avanzar a una mayor situación de libertad”

Luego de que el Congreso decidiera aprobar la extensión del Estado de Excepción hasta el próximo 30 de septiembre, han surgido distintas presiones para rescatar el comercio. A tal punto que incluso desde la UDI votaron en contra de la prórroga ingresada por el Gobierno.

En ese sentido, tanto la UDI como los gremios del comercio han pedido al Gobierno eliminar el toque de queda y hasta las cuarentenas. Esto para poder permitir operar a las pymes, y entregar libertades a las personas vacunadas.

Al respecto el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, aseguró estar “tremendamente preocupado no sólo por el número de contagios, sino por la salud de las pymes y los emprendedores (…) Estamos proponiendo al Gobierno que las cuarentenas se concentren en el 88% de los contagios, que son intradomiciliarios, y con respecto a las camas UCI, el 77% son de no vacunados”.

“Como emprendedores y pymes no tenemos por qué seguir cerrando nuestros negocios en cuarentena. Nosotros no somos los focos de los contagios. No hay ninguna evidencia que pueda indicar que las pymes y los emprendedores, del mundo de los eventos, de los gimnasios, de la cultura y turismo, son foco de contagio”, añadió.

Rivas además destacó que “generamos el 48% de los empleos (…) No cierren las pymes, nosotros necesitamos trabajar y sacar nuestros negocios adelante. Somos parte importante de la economía, que genera empleo, que mantiene familias”.

Al respecto, el ministro de Economía Lucas Palacios, reconoció que desde el Gobierno se están escuchando distintas posturas para actualizar el plan Paso a Paso.

En esa línea reconoció que “con el avance de la vacunación y con el Pase de Movilidad,por supuesto que hay algunos sectores que yo quisiera que vayan recuperando su posibilidad de operar”.

“El 88% de los brotes se produce al interior de los hogares, porque nos relajamos, porque estamos cansados de estar expuestos a una situación anómala”, señaló el titular de la cartera.

De la misma forma, Palacios hizo un llamado a la población indicando que “si queremos avanzar a una mayor situación de libertad, necesitamos que todos seamos responsables”.

En la oportunidad el ministro además se refirió al proyecto de Ley “4×3” que fue presentado en la Cámara de Diputados, comentado al respecto que “hay proyectos que suenan bien, pero que funcionan mal. (…) Tenemos que recuperar un millón de empleos y creo que eso es lo más importante”.

Por otro lado, al referirse a los votos de la UDI contra la extensión del Estado de Excepción, lamentó lo ocurrido, y agregó que “yo no hubiera votado igual, yo hubiera votado a favor de tener las herramientas para poder extender el Estado de Excepción, porque hay que ser responsables. Hay que reactivar la sociedad, y la sociedad se reactiva con personas sanas”.