Subsecretario Máximo Pavez: “Van haber cambios al Paso a Paso, los toque de queda, en límite de los aforos”

Este jueves el Congreso prorrogó por segunda vez el el Estado de Excepción por Catástrofe, que estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Aunque el decreto del Gobierno no fue apoyado en su totalidad por los parlamentarios de Chile Vamos, según el Subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, “el respaldo fue transversal”.

“En el caso de Evópoli tres de los seis votaron con el oficialismo, es decir la mitad de la bancada. El caso de RN, más de 25 votos hubo a favor. En el caso de la UDI, que nosotros tuvimos una diferencia”, donde hubo tres votos a favor, detalló en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

La principal diferencia fue con la UDI, cuyo presidente, Javier Macaya, manifestó que no daría un “cheque en blanco” al Gobierno sin antes conocer el detalle de los cambios en el plan “Paso a Paso” y que hicieran referencia a mayores libertades.

De acuerdo a Pavez, el partido quería conocer las modificaciones ese mismo día, lo que no era posible. “No hay una diferencia de fondo con la UDI respecto al manejo de la pandemia ni con la necesidad del Estado de Excepción”, afirmó.

De todos modos, el subsecretario expresó el compromiso de que “van haber cambios al Paso a Paso, van haber cambio a su diseño, van haber cambio en los toques de queda, van haber cambio en el límite de los aforos. Se está revisando, se está conversando. Pero esa información se está sistematizando”.

En ese sentido, dijo que “a pesar que se intentó instalar que había una rebelión de la UDI, al final del día uno ve los números que la relación está buena”.

Las conclusiones recién estarían el fin de semana, ya que el Ejecutivo primero quiere conversar el tema con los 140 actores que convocó en un principio, justamente para propiciar estos cambios en el plan.

Señaló que “se van a poder conversar estas conclusiones con estos actores, después nosotros esperamos comunicárselo a Chile Vamos, al mundo político, y después a la opinión pública para que sepan que aquí hay un trabajo”.

La evaluación del Gobierno

“Uno se mira muchas veces el ombligo y dice ‘pucha, no lo estamos haciendo bien, estamos cansados, aburridos’. Pero cuando uno mira la situación comparada, la cantidad de ayuda, de muertos, todavía no llegamos al dilema de la última cama; el gobierno previó la llegada de los ventiladores, hay una integración público-privada para el tema de las camas que no se podría haber llegado sin Estado de Excepción”, dijo el subsecretario Pavez.

Agregó que “la mortalidad en gente de la tercera edad ha disminuido en niveles muy importantes, tenemos un esquema de vacunación donde tenemos al 80% de las personas vacunadas en primera dosis. Estamos llegando en algunas regiones, cerca de la inmunidad de rebaño”.

“Esta es cuestión difícil, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Sumando, restando, es muy injusto sostener que el Gobierno ha tenido un mal manejo de la pandemia, lo vamos a seguir mejorando. En ese sentido, esta jornada de la semana pasada fue muy importante, vamos a reformular (el Paso a Paso), esperamos que tenga buena acogida de la ciudadanía, lo vamos a comunicar y vamos a seguir trabajando, entregando las ayudas”, concluyó.