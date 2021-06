Lavín por test de drogas propuesto por Jiles: “Estoy dispuesto. Y lo hago. Y a lo mejor lo voy a hacer esta semana”

Este domingo el candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín estuvo invitado al programa Mega Noticias Alerta que conduce el periodista Rodrigo Sepúlveda.

En la ocasión el saliente alcalde de Las Condes se refirió a los memes y al video que hizo en la plataforma TikTok tras el debate presidencial donde habló de una mamá que le pidió que llamase a su hijo para alejarlo de la droga, ante la pregunta de legalizar o no la marihuana.

“No me gusta legalizar la marihuana, salvo obviamente la marihuana medicinal. Veo que muchas mamás se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga”, comenzó diciendo en Mega.

“Estuve ayer en Rancagua, sector Algarrobo, en viviendas sociales. 41 metros cuadrados. Me dicen: “Los niños encerrados, independiente de la cuarentena. Si no hay cuarentena, los encerramos igual, porque no queremos que salgan a los pasajes, hay un riesgo muy alto de que caigan en la droga“”, contó.

Por lo tanto, “legalizar la droga es darle la espalda a esas familias”.

Rodrigo Sepúlveda dijo entonces que como varios políticos le preguntan abiertamente en Twitter algunos temas, la diputada Pamela Jiles le había preguntado al respecto: ¿Por qué los candidatos presidenciales no se hacen examen de drogas?

A reglón seguido le preguntó a Lavín: ¿Tú estarías dispuesto o no?

“Creo que lo vi en Twitter. Absolutamente. Estoy dispuesto. Y lo hago. Y a lo mejor lo voy a hacer esta semana. Si hablamos tanto contra la droga, mostremos que efectivamente no consumimos”, respondió Lavín.

Sobre si los otros candidatos deberían hacerlo, dijo que “es un tema personal, pero sería bueno”.