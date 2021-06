Carabineros detuvo a hermano de Diputado Cristián Labbé por chocar en estado de ebriedad

Durante la madrugada de este martes, Carabineros detuvo al hermano del diputado Cristián Labbé (UDI) luego de que protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes.

Según la información de los policías, el sujeto chocó a dos vehículos en la intersección de Hernando de Magallanes con Cristóbal Colón, al no frenar ante la luz roja que el semáforo dio.

El accidente no fue de grandes proporciones, ya que el hermano del parlamentario no iba a una gran velocidad, por lo que no hubo lesiones a las víctimas, pero sí de los vehículos, los que tuvieron daños de menor intensidad.

Cabe señalar que, el hombre iba en estado de ebriedad y fue detenido para luego ser apercibido. Además, fue citado por la Fiscalía para dar explicaciones de lo ocurrido.