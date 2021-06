Autoridades realizan Ruta Calle tras bajas temperaturas registradas en el Maule

La llegada de la temporada invernal significa la implementación de albergues, vehículos, alianzas adicionales, entre otros esfuerzos, para ayudar a las personas más vulnerables a enfrentar las bajas temperaturas. Este año, por la situación del Covid-19, también se sumó la vacunación para este grupo de personas, en algunos puntos de la región del Maule.

Es por ello que el intendente de la zona, Juan Eduardo Prieto; el seremi de Desarrollo Social, Felipe Valdovinos y el coronel Sergio Carrasco, de Carabineros, recorrieron Talca, para así entregar alimentos y abrigo a quienes por motivos personales deciden no integrarse a los albergues y centros habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Al respecto, la máxima autoridad regional apuntó que “hemos visto que el frío en la Región del Maule aumentó considerablemente estos días. Se dice que va a ser un invierno muy largo. Por eso, el Ministerio de Desarrollo Social ha reforzado su ruta. Hoy día quisimos acompañar a Carabineros quienes van a distintos lugares donde hay personas en situación de calle y se les entrega alimentación. Además, se genera un lazo, un vínculo y un rato de conversación con ellos que tanto lo necesitan”.

Cabe recordar que actualmente en la Región del Maule están disponibles tres albergues en Curicó, tres el Linares y uno en Talca. Adicional a ellos, próximamente se habilitarán dos en Curicó y dos en Talca. “Seguiremos durante todo el invierno implementando campañas, así como medidas para ir en ayuda de las personas en situación de calle, con quienes en un año tan duro como la pandemia, hemos hecho un trabajo para que se vacunen y cumplan la mayor cantidad de medidas sanitarias para poder salir adelante”.

Por su parte, el seremi Valdovinos apuntó que, si bien, algunas personas prefieren pernoctar en la vía pública y no sumarse a los albergues, no quedan fuera de las ayudas entregadas por el Gobierno. “No porque no quieran participar los dejamos de lado y por eso, estamos en la calle recorriendo los distintos puntos que tenemos identificados entregando alimentación, abrigo y por gestión del intendente, en algunos puntos de personas que no se han vacunado, realizar la correspondiente inmunización contra el coronavirus”.

“Tenemos albergues dispuestos en nuestra región, pero hay personas que por diversas consideraciones y voluntad propia no quieren participar en los distintos dispositivos. Nosotros realizamos un trabajo de concientización de trabajo con nuestros profesionales de invitar a estas personas a participar en los albergues, donde tienen abrigo, comida y actividades entretenidas para poder enfrentar algunas adicciones como son la droga y el alcohol”, refirió la autoridad.

Entre tanto, el coronel Sergio Carrasco, de Carabineros, destacó que como institución es habitual el recorrido de las calles para auxiliar a quienes lo necesiten. “Diariamente las MICC (Modelo de Integración Carabineros-Comunidad) salen en la mañana temprano a entregar a las personas que están en situación de calle alimentos y abrigo. Esto se viene dando hace un tiempo atrás junto con Desarrollo Social y el compromiso de Carabineros, es estar 100% ayudando en todo momento”.