Cathy Barriga llama enojada a “Bienvenidos” para defenderse de acusaciones: “Yo no voy aguantar más calumnias”

La salida de Cathy Barriga de la Municipalidad de Maipú no ha sido tranquila. No asistió al cambio de mando y al llegar el nuevo alcalde, Tomás Vodanovic, dijo que no se encontró ni con teléfonos y ni con computadores.

Para responder estas acusaciones, la exalcaldesa llamó este miércoles al matinal “Bienvenidos” de Canal 13. Evidentemente molesta, pidió hablar sin ser interrumpida.

“A mí me parece bastante anormal lo que he vivido durante estos cinco años con respecto a los medios de comunicación”, partió diciendo.

En esa línea, dijo que “siento que aquí hay una acción despiadada. Yo soy una persona común y corriente hoy día, no soy autoridad y aún así se siguen prestando para las injurias y calumnias”.

“Prácticamente esto es una agresión. Esto es muy violento. Cuando hablamos de un alcalde recién electo, que me sigue injuriando y calumniando, porque él está ahí gracias a una campaña apunta de injurias y calumnias. No ha tenido el coraje ni la hombría de hacerse conocido por los proyecto que tiene para la comunidad, porque les aseguro que los vecinos no lo conocen”, dijo respecto a Vodanovic.

Agregó que “él es resultado de una crisis social, donde llevaron las votaciones de una nueva Constitución con alcaldes locales (…) y que lamentablemente él sale arrastrado por un candidato a constituyente”.

“Yo no voy aguantar más calumnias. Yo hice entrega de un consolidado que se ajusta a la ley en donde entrego un municipio en orden presupuestario y financiero, con cuesta al día. Cuando él habla de un déficit, cuando habla de miles de millones, él tiene que ser más responsable y cauteloso”, pidió.

Consultada por los computadores y teléfonos que Vodanovic no encontró, dijo que ella jamás hizo uso de un ordenador municipal y quedó todo el personal dispuesto para la nueva administración.