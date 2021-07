Activista chilena protagonizó foro internacional de Generación Igualdad de Paris junto a Hillary Clinton

“Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y particularmente con Julieta”, comenzó diciendo Hillary Clinton, ante la presencia de la fundadora de Tremendas. La joven activista fue convocada por el gobierno francés para participar en el Foro Generación Igualdad de París organizado por ONU Mujeres, instancia que durante tres días reunirá a autoridades políticas, líderes feministas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, para impulsar y marcar compromisos por la igualdad de género hacia las mujeres.

El encuentro es el llamado mundial por la acción de los derechos de la mujer más grande realizado en las últimas décadas, desde que se desarrolló la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, en Pekín durante 1995. Martínez participó junto a figuras como Nadia Murad -ganadora del Premio Nobel de la Paz­-, la empresaria Melinda Gates, Kamala Harris -Vice Presidenta de EEUU-, Delphine O -embajadora francesa de los derechos de las mujeres-, el presidente Emmanuel Macron, y Hillary Clinton, entre otros y otras.

Es con esta última con quien la joven protagonizó un diálogo intergeneracional, en la jornada inaugural del foro, y que pretendía establecer nuevos objetivos para la incorporación en igualdad del rol de la mujer en todos los ámbitos y a partir de todas las edades.

“Creo que deberíamos hablar de responsabilidad, no podemos sólo invitar niñas para la fotografía, no podemos sólo invitar niñas para un discurso motivacional, debemos ser parte de las decisiones, debemos ser parte de la incidencia”, afirmó en su conversación con la ex mandataria estadounidense. “Estoy hablando de ver y considerar a las niñas como sujetos de derechos. Las niñas entienden lo que sucede a su alrededor, las niñas entienden cuáles son los problemas que están afectando a sus comunidades, sus realidades y quieren ser parte del cambio con soluciones efectivas”, agregó.

Julieta Martínez comenzó su activismo a los 15 años cuando decidió crear el colectivo Tremendas, que partió con sólo 8 niñas y que actualmente está presente en 18 países de todo el mundo y con más de 1000 activistas colaboradores. Su misión siempre ha estado relacionada con el incentivo a la participación de niñas y jóvenes en instancias políticas, sociales y medioambientales.

Hoy, a sus 17 años, es cofundadora de la red Latinas For Climate, embajadora de la WWF, de la iniciativa Mi voz cuenta, y del movimiento global por el cambio climático It’s Now. Participó también en el panel de las Naciones Unidas en la Cop 25 en Madrid y es una de las jóvenes chilenas que colaboró en el encuentro regional de Beijing +25. En 2019 fue reconocida como mujer influyente joven por Comunidad Mujeres, en el marco de la Apec, y el 2020 fue seleccionada como integrante del Youth Task Force de la ONU Mujeres, siendo la única latina y de menor edad a nivel mundial del selecto grupo de embajadores

La participación de la activista marca un importante precedente ante el necesario cambio de mirada que marca el adulto centrismo en las convenciones, demostrando así que la voz de niñas, adolescentes y jóvenes está cobrando fuerza desde la acción. “Incidir y decidir”, es uno de los lemas con los que Julieta ha trabajado a través de estos años para cambiar el mundo, no para las niñas sino con ellas. Ahora es el turno de que toda esa labor llegue hasta el foro más relevante de las últimas décadas.