Fiscal Metropolitano Oriente presentó su renuncia al cargo: “Considero que he cumplido un ciclo de vida profesional”

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, presentó este jueves su renuncia al cargo, mediante una misiva dirigida al Fiscal Nacional, Jorge Abbot.

En la carta, Guerra indicó que “hoy a ya más de 19 años de mi ingreso a esta institución, siento que he podido realizarme profesionalmente y creo que he hecho un esfuerzo importante por colaborar al éxito de la gestión institucional”.

En este sentido, señaló que “la Fiscalía me ha permitido desarrollar un rol de servidor público el cual siempre he tratado de honrar con mi trabajo (…) Mi partida se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales”.

Finalmente, Manuel Guerra pidió “disculpas a quienes en alguna oportunidad pude haber afectado con mis decisiones. Jamás lo hice con ánimo de perjudicar a nadie sino sobre la base de los principios y convicciones que me guían“.

La renuncia será efectiva a partir del primero de agosto del 2021.