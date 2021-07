Comienza a funcionar cordón sanitario en pueblo de La Tirana

Tras su publicación en el Diario Oficial, el mediodía de ayer jueves 1 de julio comenzó a regir el cordón sanitario establecido en la localidad de La Tirana con motivo de la próxima festividad religiosa de la Virgen del Carmen.

La medida de control fue anunciada por el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada y el seremi de Salud, Manuel Fernández, el pasado 24 de junio, como una forma de evitar el desplazamiento hacia el poblado y prevenir contagios de Covid-19 en esta zona donde residen cerca de 1.200 personas y que, además, se encuentra en etapa de Preparación (Fase 3).

El cordón será implementado por el Jefe de la Defensa Nacional (JEDENA) hasta el 20 de julio y comprende puntos de control o checkpoints en la ruta 5, en la intersección con la ruta A-665 (cruce); en el sector de Valdebenito, entre La Tirana y La Huayca; en el sector del cementerio del poblado; y en la ruta A-665, en el cruce con la localidad de Matilla.

“El objetivo es muy claro: que aquellas personas que no residan en La Tirana, no ingresen al poblado durante estas semanas. Entendemos que es una celebración tradicional, pero seguimos en un escenario de pandemia y debemos resguardar, especialmente, a nuestros adultos mayores de esta localidad. Tal como el año pasado, el obispo de Iquique y el presidente de los bailes religiosos, conmemorarán esta fecha desde sus casas, por lo que invito a los fieles y a la comunidad en general, a no viajar hasta que la medida finalice”, dijo el intendente Quezada.

Solo podrán traspasar el cordón aquellas personas que porten salvoconducto individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, según sea el caso, solicitados a través de Comisaría Virtual.