Derrumbe de edificio en Miami: Policía informa sobre el hallazgo del cuerpo de familiar de Michelle Bachelet

Durante esta jornada, la policía del condado de Miami-Dade informó sobre el hallazgo del cuerpo del familiar de la expresidenta Michelle Bachelet, que se encontraba desparecido tras el derrumbe de un edificio en esa localidad.

Se trata de Claudio Bonnefoy, tío de la exMandataria y actual comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Además de él, fue encontrada su esposa Maricoy Obias-Bonnefoy.

Según se ha informado estos últimos días, el tío de la ex Jefa de Estado vivía hace cerca de 15 años en Miami Beach, Florida.

A través de la plataforma de Twitter, la policía entregó las identidades de los últimos cuerpos encontrados tras el derrumbe. Además del ciudadano chileno, se hallaron otras dos personas fallecidas: Bonnie Epstein, de 56 años y un menor de siete años.

En total ya se han registrado 22 muertes y 126 personas que aún siguen desaparecidas tras el derrumbe.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.

Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 3, 2021